Новости
Технологии
Новости

WSJ: сервис Apple Music обогнал Spotify по числу подписчиков в США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американский стриминговый сервис Apple Music впервые обошел своего шведского конкурента Spotify по числу подписчиков в США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным на февраль, у Apple Music было 28 млн подписчиков в США против 26 млн у Spotify, пишет издание. Каждый месяц число подписчиков у Apple Music вырастает в среднем на 2,6–3%, у Spotify – на 1,5–2%, отметили собеседники WSJ.

Официально сервисы не раскрывали эти данные. Цифры, приведенные изданием, учитывают только платные подписки, исключая пользователей, которые используют бесплатные или пробные версии приложений Apple Music и Spotify, отмечается в публикации.

Ожидалось, что Apple Music обгонит Spotify по числу подписчиков в США еще полгода назад, но шведский сервис сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить лидирующие позиции, пишет WSJ. В марте Spotify подал жалобу на Apple в Еврокомиссию. Компания пожаловалась на то, что Apple берет с разработчиков сервисов 30%-ную комиссию при покупках их приложений через App Store. Это приводит к «искусственному росту» цен, которые в итоге становятся выше цен на Apple Music, утверждает шведская компания. Apple отвергает все обвинения.

На мировом рынке Spotify по-прежнему занимает лидирующие позиции, напоминает WSJ. Согласно данным компании в конце прошлого года у нее было 207 млн активных пользователей, 96 из которых платят за подписку или оформили пробный период. Остальные пользователи выбрали бесплатную версию сервиса. Apple Music, у которой нет бесплатной версии, сообщала о 50 млн подписчиков.

Технологии
Новости

Российское авторское общество снизило ставку для кинотеатров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авторский совет Российского авторского общества (РАО) решил снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщила организация. РАО пошло навстречу кинотеатрам из-за падения продаж билетов, указано в сообщении.

РАО уполномочено государством на сбор вознаграждения в пользу авторов музыки при публичном проигрывании их произведений. Отчисления РАО платят кинотеатры, телеканалы, радиостанции, рестораны и т. д. Потом собранные деньги распределяются между композиторами и авторами песен.

С 2011 г. максимальная ставка отчислений для кинотеатров – 1,2% валового сбора от продажи билетов. По сниженной ставке платили сетевые кинотеатры (1%) и кинотеатры, которые открывались по госпрограмме развития кинопоказа (0,8%). Именно двум последним категориям кинотеатров авторский совет вновь снизил ставку – до 0,8% и до 0,75% соответственно.

Последние несколько лет РАО не раскрывает общую сумму сборов с кинотеатров. Всего российские кинотеатры в 2018 г. продали билетов на 50,3 млрд руб., сообщал государственный Фонд кино. Таким образом, кинотеатры могли перечислить РАО менее 5 млрд руб.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

В анализах Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В анализах кандидатов в президенты Украины Владимир Зеленского и Петра Порошенко, которые вышли во второй тур выборов, не нашли наркотиков.

Зеленский опубликовал скриншот результатов анализов на своей странице в Facebook. В документе напротив названий наркотиков, в частности метамфетаминов, кокаина, метадона, опиатов, стоят нули. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», – говорится в документе.

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, где Порошенко сдавал анализы, объявил, что результаты быстрого теста анализов действующего украинского президента показали, что в его организме отсутствуют психоактивные вещества, передает «Интерфакс-Украина».

3 апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский». В качестве одного из условий он назвал то, что они оба должны «обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов».

Анализы они сдали ранее 5 апреля. Результаты на алкоголь пока не оглашались.

Экономика
Новости

Минэкономразвития заявило о прохождении пика годовой инфляции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция в России в марте достигла пикового значения, после чего ее темпы начнут снижаться. В прошлом месяце годовые темпы роста потребительских цен увеличились до 5,3% по сравнению с 5,2% в феврале. К концу года инфляция в годовом выражении замедлится до 4,3%, полагает Минэкономразвития.

При этом в помесячном выражении инфляция в марте замедлилась до 0,32%, что говорит об исчерпании эффекта на цены от повышения НДС, отмечается в сообщении ведомства. Минэкономразвития прогнозирует, что в апреле инфляция составит около 0,3%, а годовые темпы роста цен при этом снизятся до 5,1–5,2%

Ранее Всемирный банк представил свой прогноз роста российской экономики, согласно которому инфляция в России в 2019 г. вырастет до 5,2%. Аналитики связали это с повышением ставки НДС с 18 до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, инфляция замедлится и составит 4%.

Финансы
Новости

Правительство расширило льготы по ипотеке для семей с двумя и более детьми

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство утвердило дополнительные льготы по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей. Они смогут претендовать на льготную ставку по ипотечному кредиту в размере 6% в течение всего срока кредитования. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров. Ранее ставка для таких граждан могла быть снижена до льготных 6% годовых лишь на три, пять или восемь лет.

Агентству ипотечного жилищного кредитования («Дом.РФ») и его банкам-партнерам, которые будут выдавать ипотеку по льготным ставкам, правительство обещает возместить недополученные доходы.

Семьям, которые имеют право на такие льготы, будет позволено повторно рефинансировать свои ипотечные кредиты. Жителям Дальнего Востока – использовать льготную ставку на покупку жилого дома с землей.

В декабре 2017 г. правительство России утвердило правила предоставления субсидий банкам и «Дом.РФ» на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам, которые были выданы семьям с детьми, в период с начала 2018 г. по конец 2022 г. При рождении второго ребенка у заемщиков, которые возьмут или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья в новостройке по программе «Дом.РФ», они могли рассчитывать на три года льготной ставки. При рождении третьего ребенка – на пять лет, последующих детей – на восемь лет.

Правительство рассчитывало выдать кредитов с пониженной процентной ставкой на общую сумму до 600 млрд руб. Но программа оказалась не в полной мере востребованной людьми, так как по истечении указанного срока льготы прекращались, отмечается в пояснительной записке к документу.

На сайте «Дом.РФ» по программе семейной ипотеки сейчас значится, что после льготного периода ставка для заемщиков будет рассчитываться по принципу «ключевая ставка ЦБ + 2%» (9,75%).

Технологии
Новости

Bloomberg сообщил о планах Amazon выпустить конкурента AirPods

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Amazon представит беспроводные наушники с доступом к голосовому помощнику Alexa, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Новинка может появиться в продаже уже во втором полугодии. Устройство будет продаваться в специальном футляре-зарядке в черном и сером цветах. Сколько оно может стоить, пока неясно. Amazon отказалась комментировать эту информацию.

Проектом занимается подразделение Lab126, которое, как выяснили журналисты, работает также над созданием домашних роботов от Amazon – Vesta. Наушники будут внешне похожи на AirPods от Apple, но разработчики Amazon стараются улучшить качество звука. Alexa позволит пользователям заказывать с их помощью товары, выбирать музыку и узнавать погоду. При этом отвечать на звонки и завершать их, а также переключать песни можно будет при помощи жестов.

Релиз наушников станет серьезным шагом для компании, поскольку не все ее продукты пользуются одинаковым успехом, отмечает Bloomberg. Смартфон Fire, выпущенный в 2014 г., так и не смог завоевать популярность у пользователей, в результате проект был свернут в 2015 г. Умная колонка Echo со встроенным голосовым помощником Alexa, напротив, стала «хитом» и дала компании доступ в миллионы домов и квартир.

Основным сдерживающим фактором для развития Alexa агентство называет отсутствие у Amazon собственного смартфона и мобильной операционной системы. Из-за этого Amazon придется сотрудничать с Apple и Google, чьи смартфоны будут использовать владельцы наушников.

Технологии
Новости

Видеосервис Amazon покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Видеосервис Amazon Prime Video покажет сериал «Гоголь» в США, Канаде и Великобритании. Он приобрел права на его показ у холдинга «Газпром-медиа» и кинокомпании «Централ партнершип». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».

«Гоголь» создан телеканалом ТВ-3 (входит в «Газпром-медиа») и продюсерской компанией «Среда». Проект стал первым сериалом, который сначала был показан в кинотеатрах, а только потом вышел на телеэкраны. В кинотеатрах были показаны три части франшизы: «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Киносборы трилогии в России, по данным «Газпром-медиа», составили более 1,3 млрд руб. На телеэкраны «Гоголь» вышел 25 марта, телевизионная версия состоит из восьми эпизодов и содержит более 100 минут дополнительно контента.

«Гоголь» был удостоен национальной премии ТЭФИ в номинации «Главное событие телесезона» и кинопремии «Золотой орел» за художественную работу над проектом. Ранее фильмы франшизы уже выходили в кинотеатрах в Германии, Великобритании, Австрии, Бельгии, Швейцарии, на Кипре и в ОАЭ.

Amazon Prime Video – премиальный видеосервис, запущенный Amazon в 2006 г. (с 2016 г. доступен в России). Пользователи ресурса могут смотреть фильмы и сериалы по платной подписке. Это не первый раз, когда Amazon Prime Video приобретает права на показ российских сериалов. На сервисе доступны к просмотру сериалы телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») «Апперкот для Гитлера» и «Орден». Также в прошлом году Amazon Prime Video приобрел права на показ четырех сериалов холдинга «CTC медиа» «Молодежка», «Психологини», «Лондонград» и «Паук» (транслировался на телеканале «Че»).

Финансы
Новости

Крупнейший государственный инвестфонд может отказаться от вложений в Россию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM), подразделение Банка Норвегии и самый крупный суверенный инвестиционный фонд в мире, получил разрешение правительства страны не вкладывать свои средства в гособлигации стран с развивающейся экономикой и в ценные бумаги компаний из таких стран, говорится в сообщении фонда. Целый ряд экономик, например Чили, Чехия, Венгрия, Израиль, Мексика, Южная Корея, может лишиться средств NBIM. В их числе находится и Россия.

В 2017 г. министерство финансов Норвегии приняло решение об увеличении доли инвестиций фонда в акции до 70%, в связи с этим происходит пересмотр, отмечается в сообщении NBIM. От облигаций перечисленных стран NBIM не отказывается окончательно: ему разрешено вкладывать в них совокупно не более 5% от своего портфеля.

В феврале 2019 г. NBIM сообщил о том, что в 2018 г. впервые за семь лет получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд). В конце 2018 г. рыночная стоимость NBIM составила 8,256 трлн крон, что на 233 млрд крон меньше, чем годом ранее, отчитался фонд. Последний раз он получал убыток в 2011 г., тогда он составил 86 млрд норвежских крон. В NBIM объяснили эти результаты высокой волатильностью рынка. По состоянию на 5 апреля рыночная стоимость фонда превышает 9 трлн крон, сообщается на сайте фонда.

По данным фонда на 2018 г., NBIM инвестировал в ценные бумаги российских эмитентов почти $2,7 млрд. Он вкладывался в ценные бумаги крупных российских предприятий и финансовых организаций: «Аэрофлот», «Алроса», Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», АФК «Система», группа ГАЗ, ритейлеры «Лента» и «Магнит», застройщики жилья «Эталон» и группа ЛСР. В гособлигации России NBIM вложил более $1,2 млрд.

Экономика
Новости

Путин перенес срок попадания России в топ-20 рейтинга Doing Business

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин дал повторное поручение добиться выхода России на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Путин уже давал такое поручение в майских указах 2012 г. – его должны были исполнить до 2018 г.

Минэкономразвития инициировало поручение президента по повышению позиции России в рейтинге Doing Business до 20-го места к 2024 г., подтвердил представитель министерства «Ведомостям». Минэкономразвития будет доказывать не учтенные Всемирным банком ранее реализованные меры, например сокращение срока, необходимого для подготовки и выплаты налогов, говорит представитель министерства. Также Всемирный банк не учел реформы по направлению «Защита миноритарных акционеров» и «Международная торговля», упрощение регистрации собственности, продолжает он. Новые меры для роста показателей в рейтинге будут реализованы по проекту «Трансформация делового климата» (план улучшения условий ведения бизнеса), говорит представитель Минэкономразвития.

Рейтинг Doing Business является наиболее авторитетным индикатором развития инвестиционного климата в мире. На момент указа президента 2012 г. Россия находилась на 120-м месте. К 2018 г. решить поставленную Путиным задачу не удалось: пока Россия остановилась на 31-м месте.

Согласно новому поручению президента Россия должна занять 20-е место в рейтинге к 2024 г., отметил собеседник агентства.

Представитель Минэкономразвития рассказал «Интерфаксу», что с 2011 г. Россия остается единственной страной, показавший столь заметный рост рейтинга – на 89 позиций. Собеседник агентства отметил, что ведомство будет работать над тем, чтобы эксперты Всемирного банка учли проведенные, но пока не подтвержденные реформы. Речь идет о сокращении срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению «Защита миноритарных акционеров», упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.

Политика
Новости

Объявленный в розыск фигурант дела Абызова задержан

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергея Ильичева, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Ильичеву меры пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая 2019 г., уточнила Царева. Ильичева обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц, и в организации преступного сообщества, напомнила она.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что Ильичев находится за границей. Царева не уточнила, где и при каких обстоятельствах был задержан Ильичев.

В конце марта Басманный суд Москвы арестовал Ильичева заочно. Он и другие фигуранты дела Абызова обвиняются в хищении 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. бывший министр создал преступное сообщество и через нескольких офшорных компаний вывел за границу деньги, похищенные у акционеров Сибирской энергетической компании («Сибэко») и РЭС. По мнению СКР, преступление было совершено после назначения Абызова министром в 2012 г. Помимо Ильичева и Абызова, другими фигурантами дела являются Маским Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг и Николай Степанов. Ранее суд арестовал их до 25 мая. Степанов, Ильичев, Русаков работали в структурах компании Абызова Ru-сom, Пелипасов был гендиректором «Сибэко», а Фрайденберг в 2016 г. была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Мосгортранс» стремится уходить от формальностей в своем Twitter-аккаунте. Об этом заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы компании Дмитрий Глухов, комментируя обвинения в том, что предприятие отшучивается в ответ на жалобы.

По его словам, «Мосгортранс» общается с клиентами в Twitter «просто и лаконично». Он подтвердил, что предприятие иногда шутит, но при этом оно регулярно отвечает на вопросы подписчиков, изучает их предложения и дает обратную связь. За время существования «Мосгортранса» в Twitter – чуть больше года – ГУП отработало более 2000 комментариев и предложений, указал Глухов: «Стараемся всегда помогать пассажирам, решаем возникшие сложности».

3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены). На это «Мосгортранс» ответил: «Ться», указывая на содержащуюся в сообщении клиента орфографическую ошибку. Под сообщением пользователя развернулась дискуссия, на ответ также обратили внимание московские и подмосковные СМИ, в частности «Москва 24», «Телеканал 360».

Глухов, комментируя этот ответ, подчеркнул, что по жалобе был не только дан ответ в Twitter, но и проведена проверка. По ее результатам информация о задержках не подтвердилась, подчеркнул он: автобусы на некоторых рейсах задерживались на 5–15 минут из-за дорожной ситуации. «Отметим, что сам подписчик является нашим давним читателем и знает: помимо человеческого общения мы работаем и над решением проблем пассажиров», – подчеркнул руководитель пресс-службы.

ГУП «Мосгортранс» – основной в Москве оператор наземного городского пассажирского транспорта. Согласно его данным, предприятие обслуживает 800 маршрутов наземного транспорта, каждый день ими пользуются более 5,5 млн пассажиров.

Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы назвала число желающих докупить жилые площади по реновации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 180 договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации заключил Московский фонд реновации жилья, говорится на сайте Мосстройкомплекса.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, сейчас в работе остается 143 заявления от жителей, пожелавших увеличить площади квартир, предоставляемых по реновации.

При этом каждый пятый заявитель намерен воспользоваться ипотекой.

Больше всего с начала текущего года столичными властями было заключено договоров на покупку дополнительных площадей по программе реновации в Академическом районе.

Ранее столичные власти сообщали, что всем участникам программы реновации, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, гарантируется скидка в размере 10%.

Читать ещё
Preloader more
Фото