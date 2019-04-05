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WSJ: сервис Apple Music обогнал Spotify по числу подписчиков в США

Американский стриминговый сервис Apple Music впервые обошел своего шведского конкурента Spotify по числу подписчиков в США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным на февраль, у Apple Music было 28 млн подписчиков в США против 26 млн у Spotify, пишет издание. Каждый месяц число подписчиков у Apple Music вырастает в среднем на 2,6–3%, у Spotify – на 1,5–2%, отметили собеседники WSJ.

Официально сервисы не раскрывали эти данные. Цифры, приведенные изданием, учитывают только платные подписки, исключая пользователей, которые используют бесплатные или пробные версии приложений Apple Music и Spotify, отмечается в публикации.

Ожидалось, что Apple Music обгонит Spotify по числу подписчиков в США еще полгода назад, но шведский сервис сосредоточил все свои усилия на том, чтобы сохранить лидирующие позиции, пишет WSJ. В марте Spotify подал жалобу на Apple в Еврокомиссию. Компания пожаловалась на то, что Apple берет с разработчиков сервисов 30%-ную комиссию при покупках их приложений через App Store. Это приводит к «искусственному росту» цен, которые в итоге становятся выше цен на Apple Music, утверждает шведская компания. Apple отвергает все обвинения.

На мировом рынке Spotify по-прежнему занимает лидирующие позиции, напоминает WSJ. Согласно данным компании в конце прошлого года у нее было 207 млн активных пользователей, 96 из которых платят за подписку или оформили пробный период. Остальные пользователи выбрали бесплатную версию сервиса. Apple Music, у которой нет бесплатной версии, сообщала о 50 млн подписчиков.