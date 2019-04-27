РБК узнал о проверке на «Первом канале» после победы дочери Алсу в шоу «Голос.Дети»
«Первый канал» проверит результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети», сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, есть признаки «аномального голосования», в ходе проверки планируется выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.
Официального подтверждения этой информации нет. Представители «Первого канала» и «Красного квадрата», компании – производителя шоу, не смогли оперативно прокомментировать информацию.
Финал «Голос.Дети» состоялся в пятницу, 26 апреля. Победу в шоу одержала десятилетняя Микелла Абрамова – дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей.
«Голос.Дети» – вокальное телевизионное шоу, адаптация нидерландского The Voice Kids. На данный момент вышло шесть сезонов.