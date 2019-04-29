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Основатель Xiaomi может проиграть миллиард юаней в споре о выручке компании

Основатель и гендиректор китайского производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь может проиграть спор на 1 млрд юаней (около $149 млн) с гендиректором Gree Electric Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.

В декабре 2013 г., выступая на популярном телешоу, Цзюнь заявил, что рынок электроники в ближайшие годы ждет прорыв и его компания Xiaomi за пять лет обойдет крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric по уровню годового дохода. Изначально он предложил Минчжу поспорить символически на 1 юань, но компания Gree Electric была уверена в стабильности своего бизнеса. «Давайте поднимем ставку до 1 млрд», – ответила Минчжу.

Несмотря на то что конкретные целевые показатели в споре не фигурировали, по итогам 2018 г. выручка Gree Electric составила 198 млрд юаней, что примерно на 20 млрд юаней больше, чем у Xiaomi за тот же период. Для производителя смартфонов в принципе прошедший год был не самым удачным: с момента выхода на Гонконгскую биржу в июле 2018 г. акции компании подешевели на 30%.

Пока неизвестно, собирается ли гендиректор Xiaomi действительно платить, компания отказалась комментировать этот вопрос. Bloomberg отмечает, что в 2013 г. заявление Цзюня восприняли как попытку бросить вызов компании Gree, теперь проигранный спор может негативно повлиять на репутацию Xiaomi.