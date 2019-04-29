Технологии

Новости

США могут ограничить обмен данными с Великобританией из-за работы с Huawei

США будут вынуждены пересмотреть свой подход к передаче секретной информации европейским союзникам, если те примут решение об использовании оборудования китайской компании Huawei для создания сетей связи 5G, передает Reuters со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по киберкоммуникациям и информационной политике Роберта Стрейера.

«Если другие страны позволяют ненадежным поставщикам создавать свои сети 5G, нам придется пересмотреть возможность обмена информацией с ними», – заявил он.

Британская газета Times ранее писала, что ЦРУ обвинило Huawei в получении средств от властей Китая, что служит свидетельством ее ангажированности. Поэтому Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, не сотрудничать с Huawei. В США китайская компания уже лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования, поскольку ее заподозрили в сборе данных пользователей в интересах властей КНР. Власти Китая отвергают обвинения Huawei в шпионаже, подчеркивая отсутствие доказательств против телекоммуникационной компании.

Несмотря на предупреждения со стороны экспертов и чиновников из США, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности допустить китайскую Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения. По ее мнению, если компании не будут доступны для воздействия ключевые элементы инфраструктуры для сетей 5G, это позволит избежать угрозы безопасности.

Как заявил Стрейер, риск для безопасности данных все равно сохранится, если Huawei будет хоть как-то задействована в создании 5G-сети в Великобритании. По его словам, для США эта ситуация – вопрос национальной безопасности.