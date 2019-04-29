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США могут ограничить обмен данными с Великобританией из-за работы с Huawei

Ведомости
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США будут вынуждены пересмотреть свой подход к передаче секретной информации европейским союзникам, если те примут решение об использовании оборудования китайской компании Huawei для создания сетей связи 5G, передает Reuters со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США по киберкоммуникациям и информационной политике Роберта Стрейера.

«Если другие страны позволяют ненадежным поставщикам создавать свои сети 5G, нам придется пересмотреть возможность обмена информацией с ними», – заявил он.

Британская газета Times ранее писала, что ЦРУ обвинило Huawei в получении средств от властей Китая, что служит свидетельством ее ангажированности. Поэтому Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входят Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, не сотрудничать с Huawei. В США китайская компания уже лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования, поскольку ее заподозрили в сборе данных пользователей в интересах властей КНР. Власти Китая отвергают обвинения Huawei в шпионаже, подчеркивая отсутствие доказательств против телекоммуникационной компании.

Несмотря на предупреждения со стороны экспертов и чиновников из США, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности допустить китайскую Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения. По ее мнению, если компании не будут доступны для воздействия ключевые элементы инфраструктуры для сетей 5G, это позволит избежать угрозы безопасности.

Как заявил Стрейер, риск для безопасности данных все равно сохранится, если Huawei будет хоть как-то задействована в создании 5G-сети в Великобритании. По его словам, для США эта ситуация – вопрос национальной безопасности.

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Политика
Новости

ЦБ сообщил о притоке в российские банки $300 млн из Венесуэлы

Ведомости
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Обязательства российских банков перед нерезидентами из Венесуэлы за четвертый квартал прошлого года увеличились на 29% — с $826 млн до $1,163 млрд, свидетельствуют данные Банка России. Всего венесуэльские компании и граждане перевели в российские банки $337 млн.

Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин предположил в беседе с РБК, что увеличение средств венесуэльских нерезидентов в банках России может быть обусловлено санкциями США в отношении Венесуэлы. Из-за введенных Вашингтоном ограничений венесуэльские деньги в банках США оказались под угрозой блокировки. По его словам, речь идет как о средствах юрлиц, так и физлиц. «Могли быть и торговые отношения, например, предоплата за поставки товаров», — отметил Монастыршин.

Руководитель направления банковских рейтингов «Национальных кредитных рейтингов» (НКР) Михаил Доронкин также объяснил приток средств решением защитить деньги от санкций в банках дружественных стран, прежде всего России, пишет РБКАналитик Райффайзенбанка Денис Порывай добавил, что эта сумма незначительна для Венесуэлы.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружения в 2017 г. В прошлом году и в начале 2019 г. Вашингтон усилил санкционный режим против Венесуэлы. Американские власти, в частности, ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой государственной компании PDVSA. Ограничения предусматривают блокировку активов компании в США на $7 млрд. В марте под санкции Вашингтона попал также российский банк «Еврофинанс Моснарбанк». США обвинили кредитную организацию в связях с PDVSA.

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Политика
Новости

Шойгу: Боевики ИГИЛ пытаются использовать Афганистан как плацдарм для экспансии в Азию

Ведомости
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После разгрома в Сирии боевики террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) начали перебираться в Центральную и Юго-Восточную Азию, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс». По его словам, особое беспокойство вызывает Афганистан, где сейчас ИГИЛ усиливает позиции, чтобы использовать эту страну для дальнейшей экспансии в регионе.

Шойгу отметил, что в регионе растет трансграничная преступность, формируется питательная среда для экстремистских и сепаратистских движений и создаются террористические ячейки. По мнению министра обороны, «многолетнее американское присутствие в этой стране не решило существующих проблем», поэтому важно добиваться мирного диалога под руководством самих афганцев.

Шойгу не в первый раз высказывает опасения насчет Афганистана. Так, 17 апреля он объяснил необходимость укрепления 201-й российской военной базы в Таджикистане, которая располагается в приграничных с Афганистаном районах, возможной угрозой со стороны боевиков, передавало сетевое издание «Говорит Москва».

Технологии
Новости

Samsung представила вертикальный телевизор для видео из соцсетей

Ведомости
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Samsung выпустила 43-дюймовый телевизор The Sero с вертикальной ориентацией, говорится в пресс-релизе компании.

Телевизор был создан с учетом интересов миллениалов, отмечают в Samsung. Он рассчитан на просмотр мобильного контента. Его можно подключить к смартфону с помощью NFС.

Новый телевизор Samsung можно смотреть и в горизонтальной ориентации. Он оснащен 4,1-канальными динамиками мощность 60 Вт и голосовым помощником Bixby. Когда телевизор не смотрят, его можно использовать как часы или цифровую рамку, добавляет компания.

The Sero можно будет купить в Южной Корее в конце мая. Он будет стоить порядка 1,89 млн корейских вон (105 000 руб.).

Технологии
Новости

Spotify отчитался о рекордном количестве платных пользователей

Ведомости
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Число платных подписчиков музыкального стримингового сервиса Spotify в январе – марте 2019 г. выросло к аналогичному периоду прошлого года на 32% и достигло рекордных 100 млн уникальных пользователей, следует из опубликованной отчетности компании. Общее число подписчиков сервиса составило 217 млн пользователей (рост – 26%). Общая выручка Spotify в указанный период составила 1,5 млрд евро ($1,68 млрд, рост – 33%), доход платных подписчиков – около 1,39 млрд евро ($1,56 млрд, рост – 34%).

Spotify назвал увеличение числа платных подписок важной вехой в развитии компании. Рост пользователей Spotify обеспечила Индия, где у компании прибавилось 2 млн подписчиков, говорится в пресс-релизе.

FT связала результаты компании с ростом популярности сервиса на рынках США и Канады. TechCrunch отметил, что «большинство показателей» Spotify превзошло собственные ожидания компании, хотя ежемесячный показатель активных пользователей в 217 млн оказался ближе к нижней границе. В Spotify надеялись выйти в январе – марте 2019 г. на 215–222 млн ежемесячных пользователей по всему миру. Spotify прогнозирует, что во II квартале 2019 г. общее число пользователей сервиса достигнет 222–228 млн, платных подписчиков – 107–110 млн, а выручка – 1,5–1,7 млрд евро, пишет издание.

Spotify – крупнейший музыкальный стриминговый сервис по числу пользователей и количеству представленных композиций (по данным сайта компании, сейчас для прослушивания пользователям доступны 250 000 наименований). Для сравнения: у французского Deezer насчитывается 14 млн пользователей по всему миру и 53 млн треков для прослушивания. У главного конкурента Spotify в США – Apple Music – в начале апреля насчитывалось 50 млн подписчиков, подсчитывал WSJ, и 50 млн треков, сообщается на сайте Apple.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Роскомнадзор запросил торговые площадки о возможной утечке персональных данных

Ведомости
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Роскомнадзор направил запросы электронным торговым площадкам после появления информации о том, что они выложили в открытый доступ незашифрованные персональные данные участников аукционов, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

В чем суть запросов и планирует ли Роскомнадзор возбуждать дело из-за утечки данных, представитель ведомства не ответил.

В открытом доступе оказалось не менее 2,24 млн записей с паспортными данными, номерами СНИЛС и сведениями о трудоустройстве россиян, следует из исследования председателя Ассоциации участников рынков данных Ивана Бегтина, о котором написал РБК. Найти эту информацию можно было в решениях об одобрении открытых аукционов, хранящихся на таких торговых площадках, как ZakazRF, «РТС-тендер», «Росэлторг», «Национальная электронная площадка», ЭТП РАД и «Сбербанк АСТ».

Называть это утечкой можно только с натяжкой, подчеркнул Бегтин. По его мнению, появление персональных данных в открытом доступе связано с ошибками в законодательстве и безграмотностью разработчиков сайтов.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах России сменить посла в Великобритании

Ведомости
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Посол России в Великобритании Александр Яковенко покинет эту должность в середине лета 2019 г. Об этом сообщили «Коммерсанту» информированные источники.

Кто займет должность, неизвестно. По данным собеседников издания, рассматривались несколько кандидатов, в том числе уровня заместителя министра. Один из собеседников газеты говорит, что новым послом вряд ли будет кто-то из заместителей Сергея Лаврова: пост считается «весьма токсичным» после отравления в марте 2018 г. экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Не исключено, отмечает «Коммерсантъ», что дипломатическую миссию возглавит руководитель одного из департаментов МИДа. Наиболее вероятный претендент, по данным газеты, – Андрей Келин, руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИДа, который занимается вопросами международных организаций, в том числе НАТО. Келин в 2011–2015 гг. работал постпредом России при ОБСЕ в Вене.

Яковенко, утверждают источники, может возглавить Дипломатическую академию МИД России.

Яковенко 64 года. Дипломатическую карьеру он начал в 1976 г., был официальным представителем МИД России (2000–2005 гг.) и заместителем министра иностранных дел (2005–2011 гг.). Послом в Великобритании он стал в 2011 г. – его назначил Дмитрий Медведев, который на тот момент был президентом.

На тот период, когда послом работал Яковенко, пришлось отравление Скрипалей. Оно произошло в марте 2018 г.: экс-офицера ГРУ и его дочь нашли у торгового центра в британском городе Солсбери в бессознательном состоянии. По мнению властей Великобритании, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» и к этому причастны власти России. Исполнителями Лондон считает сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова.

The Insider и Bellingcat выпустили расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. Они дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что в день отравления Скрипалей были в Солсбери, но заявили, что ездили туда как туристы.

Экономика
Новости

Путин согласовал план применения «регуляторной гильотины»

Ведомости
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Правительство планирует отменить все действующие требования к бизнесу с 1 января 2021 г. Об этом в понедельник, 29 апреля, после совещания с президентом Владимиром Путиным сообщил зампред правительства Константин Чуйченко. По его словам, Путин план одобрил.

По словам Чуйченко, правительство разрабатывает два базовых законопроекта – контрольно-процессуальный и материально-правовой (он будет определять будущие требования). «Самое главное – создать новую систему, которая будет способствовать экономическому росту и не будет из себя представлять тормоз для предпринимательства и вообще для экономической жизни», – отметил он.

Проект нормативного акта об отмене всего действующего контрольно-надзорного регулирования планируется представить до августа, сказал чиновник. Фактическая отмена действующих требований намечена на 2021 г., «мы понимаем, что нельзя отменять старое, не создав новое», пояснил Чуйченко.

Проект нового контрольно-надзорного закона представят на Петербургском юридическом форуме. На Петербургском экономическом форуме планируется представить для обсуждения проект закона об обязательных требованиях: «Этот закон надо как можно быстрее принять, будем стараться принять его в первой половине 2020 г., а может быть, сделаем все возможное, чтобы принять его во второй половине 2019 г. Потому что все отраслевые требования должны соответствовать этому закону», – пояснил Чуйченко.

Бизнес
Новости

Россияне к Пасхе купили почти на четверть больше куличей, чем в прошлом году

Ведомости
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В 2019 г. россияне купили на 24% больше куличей, чем в прошлом году, а средний чек такой покупки вырос на 5% – до 124 руб., свидетельствуют данные совместного исследования Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Пасхальных наборов потребители купили на 20% больше, чем в 2018 г., и потратили на них на 15% больше – в среднем 51 руб.

Спрос на яйца в преддверии Пасхи по сравнению с прошлогодним упал на 17%, отмечается в исследовании. В среднем россияне предпочитали свести траты на яйца к 140 руб. (на 12% меньше, чем в 2018 г.), что соответствует двум десяткам.

В своем исследовании Сбербанк и «Платформа ОФД» использовали данные 35 млн кассовых чеков, поступивших оператору в период с 19 по 26 апреля 2019 г., а также за неделю перед Пасхой в прошлом году (с 30 марта по 6 апреля).

Специальные замеры и опросы к празднику Пасхи проводят многие исследовательские институты. Например, ВЦИОМ выяснил, что в 2019 г. 48% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца. В 2018 г. таких было 59%, говорится в материалах ВЦИОМ за прошлый год. Никак не планировали праздновать Пасху в 2019 г. 18% всех опрошенных. В 2018 г. их было 12%.

Политика
Новости

Россиянин обжаловал первый штраф суда за неуважение к власти

Ведомости
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Россиянин Юрий Картыжев, впервые признанный судом виновным в нарушении нового закона о неуважении к власти, обжаловал решение суда. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юрист этой организации Дмитрий Герасимов представляет интересы Картыжева.

По словам Чикова, заявление подано в Новгородский областной суд. Руководитель «Агоры» в своем сообщении приложил фотографию части документа, на которой видна печать, свидетельствующая о том, что секретарь суда 29 апреля приняла документы Картыжева. В картотеке суда записи о поступлении дела на момент публикации материала не было.

Картыжев считает, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, отмечает Чиков. Комментарии подзащитного носили явно политический характер, продолжает адвокат: «Действия Картыжева не носили хулиганского характера, представляли собой выражение мнения по вопросам, представляющим очевидный общественный интерес и несогласие с политикой Владимира Путина на посту президента».

Впервые российский закон о неуважении к власти применили в отношении СМИ. В начале апреля сотрудники ярославских Роскомнадзора и ФСБ потребовали, чтобы местные СМИ и Telegram-каналы удалили новость про надпись о Путине на здании местного УВД. Сайт информационного агентства «Яркуб», у которого тоже появлялась такая новость, через два дня был заблокирован. Представитель Роскомнадзора позднее сообщил «Ведомостям», что ярославское СМИ обвинили в публикации новости о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице во «В контакте» оскорбительную запись в адрес президента Путина, за что ему был назначен штраф в 30 000 руб. (ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях).

Технологии
Новости

Apple объяснила удаление сервисов с родительским контролем из App Store

Ведомости
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Корпорация Apple объяснила удаление из App Store приложений с функцией родительского контроля. В сообщении компании говорится, что исключенные из магазина приложений программы «ставят под угрозу конфиденциальность и безопасность пользователей». О каких приложениях идет речь, Apple не уточнила.

Apple пояснила, что в удаленных приложениях использовалась технология Mobile Device Management (MDM), предоставляющая сторонним пользователям доступ к местоположению устройства, камере, электронной почте, истории просмотров страниц в интернете. Компания разрешила сторонним разработчикам использовать ее в начале 2017 г., но при условии, что они внедряют MDM лишь в приложения компаний для внутреннего пользования. Использование технологии в приложениях для частных лиц нарушает политику App Store.

Компания подчеркнула, что дала разработчикам 30 дней, чтобы привести приложения в соответствие с ее политикой. Приложения, не выполнившие требование, были удалены из App Store. «Apple всегда поддерживала сторонние приложения в App Store, которые помогают родителям управлять устройствами своих детей. Вопреки тому, что New York Times сообщила на выходных, это не вопрос конкуренции. Это вопрос безопасности», – подчеркнула компания.

The New York Times 27 апреля сообщила о жалобах разработчиков приложений на антиконкурентное поведение Apple. Разработчики указывали, что Apple удалила из App Store несколько приложений с родительским контролем и функцией Screen Time, позволяющей отслеживать время, потраченное на смартфон. На ограничения со стороны Apple в середине марта жаловалась и «Лаборатория Касперского», создавшая приложение Kaspersky Safe Kids.

Финансы
Новости

Банковский регулятор Европы отказался расследовать дело об отмывании в Danske Bank

Ведомости
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Наблюдательный совет Европейского банковского управления (EBA) 16 апреля проголосовал за то, чтобы отклонить черновой вариант доклада о нарушениях в работе датских и эстонских регуляторов, которые не смогли выявить масштабные операции по отмыванию денег через Danske Bank. Вариант доклада был «решительно отклонен» советом, и хотя некоторые его члены признали, что неудачи в надзоре двух регуляторов были, они не «составляют нарушения закона» ЕС, говорится в письме EBA в Еврокомиссию от 26 апреля.

Об этом сообщает Financial Times (FT), которая ознакомилась с черновым вариантом 45-страничного доклада. В нем говорится, что по результатам расследования выявлены четыре случая нарушения закона ЕС, включая «значительные недостатки» в сотрудничестве банковских регуляторов Дании и Эстонии, отсутствие эффективного мониторинга за проведением в Danske финансово-юридических экспертиз (процедур due diligence) и недостаточный анализ его системы корпоративного управления. В докладе также предлагались меры для исправления ситуации в этих двух странах.

Скандал с Danske Bank разгорелся в 2018 г., когда стало известно, что в 2007–2015 гг. через его подразделение в Эстонии было выведено 200 млрд евро из России и других стран СНГ. Как выяснилось, европейские директивы не позволяли регуляторам Эстонии даже заходить в банк без разрешения регуляторов Дании, так как подразделение было филиалом, а не местной «дочкой» Danske. Эстонские регуляторы направили датским шесть писем с предупреждениями, сообщала The Wall Street Journal. Затем они все-таки решились провести проверку в офисе эстонского филиала и выявили массовые нарушения. Датские же регуляторы довольствовались уверениями штаб-квартиры Danske, что она регулярно проверяет эстонский филиал.

Надзором в сфере борьбы с отмыванием в ЕС занимаются национальные банковские органы, а единых стандартов нет.

Чиновники Еврокомиссии и группа депутатов Европарламента, которой EBA также сообщило о своем решении, оказались им крайне недовольны. Как сказал FT еврокомиссар по финансовым услугам Валдис Домбровскис, необходим закон, который бы изменил способ принятия решения в EBA (где нет постоянно действующего правления, а руководящие функции исполняет наблюдательный совет, состоящий из представителей центробанков и других банковских регуляторов стран ЕС). Евродепутат от Германии Свен Гигольд, выступающий за ужесточение борьбы с отмыванием денег, назвал решение EBA «постыдным» и призвал Еврокомиссию использовать собственные полномочия, чтобы наказать Данию и Эстонию за нарушения закона ЕС.

Банки, подозреваемые в отмывании денег из России и стран бывшего СССР

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