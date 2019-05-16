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Минкомсвязи может компенсировать убытки операторов от введения сетей 5G

При подготовке к развертыванию сетей 5G часть систем связи в полосах 3,4–3,8 ГГц будет отключена, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект концепции создания и развития 5G в России. Это произойдет в марте 2021 г. в случае прекращения действия решения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), выдавшей этот ресурс. В результате отключения может потребоваться выплата компенсаций операторам, работающим в районах городов с населением свыше 250 000 человек, отмечается в документе.

Решения ГКРЧ перестанут действовать, если в указанном выше диапазоне начнут развивать сети 5G, объяснил изданию представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. По его словам, концепция предусматривает различные варианты, это не конкретная дорожная карта. «Как именно будет происходить выделение радиочастотного ресурса – компетенция ГКРЧ и Минкомсвязи», – добавил он.

Операторы, получившие от ГКРЧ частоты 3,4–3,8 ГГц, строили на них сети фиксированного беспроводного доступа в интернет и развивали другие технологии. Крупнейшими операторами в этом сегменте являются «Квантум» и «Энфорта» (входит в «ЭР-телеком»), также эти частоты задействовали «Ростелеком» и МТС, напоминает газета. Речь идет более чем о 100 000 подключений. Связаться с «Квантумом» изданию не удалось, в «ЭР-телекоме» и «Ростелекоме» отказались от комментариев, в МТС заявили, что инициатива их не коснется.