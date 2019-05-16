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«Ростелеком» может выполнить условия дивидендной политики по итогам года

Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить на дивиденды по итогам 2018 г. чуть менее 7 млрд руб., следует из сообщения оператора. Ранее госкомпания выплатила в виде дивидендов 7 млрд руб. за девять месяцев предыдущего года (были первые промежуточные дивиденды оператора). Таким образом, за весь год «Ростелеком» выплатит акционерам 93% чистой прибыли компании (13,9 млрд руб.), подчеркивается в сообщении оператора.

Выплаты на обыкновенную и привилегированную акцию составят 5 руб. – это минимум, предусмотренный дивидендной политикой «Ростелекома» на 2018–2020 гг. Также в соответствии с ней компания должна выплачивать дивиденды в размере не менее 75% свободного денежного потока, но их сумма ограничена чистой прибылью «Ростелекома» по МСФО. Свободный денежный поток «Ростелекома» в 2018 г. составил 14,8 млрд руб., следует из его материалов.

По итогам 2017 г. «Ростелеком» направлял на дивиденды всю чистую прибыль – 14,1 млрд руб., по 5,05 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию.

Стратегия промежуточных дивидендов удобна и акционерам, и компании, объявлял президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на собрании акционеров в декабре 2018 г. Она позволяет сократить периоды ожидания акционерами выплат, более равномерно распределить финансовую нагрузку на компанию в течение года и снизить спекулятивные эффекты в периоды выплаты дивидендов, говорилось в материалах к тому собранию.