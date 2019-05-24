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NASA выбрало первого подрядчика для реализации лунной программы

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) определило первого подрядчика для строительства окололунной орбитальной платформы Deep Space Gateway. Грант в $375 млн выиграла компания по разработке космических технологий Maxar Technologies, которой предстоит разработать силовую установку и средства связи для мобильного командного и сервисного модуля, говорится в сообщении NASA. После этого объявления акции базирующейся в Вестминстере (штат Колорадо) Maxar Technologies подскочили более чем на 20%, передает Reuters.

Установка, которую будет разрабатывать Maxar Technologies, представляет собой реактивный корабль мощностью 50 кВт, работающий на солнечной энергии, который в три раза превосходит возможности уже работающих аппаратов. Контракт предполагает 12-месячный базовый период, в течение которого компания должна завершить проектирование космического корабля. Еще 26 месяцев отводится на строительство аппарата. NASA рассчитывает запустить силовой элемент на коммерческой ракете в конце 2022 г. Еще год после запуска корабль будет осуществлять демонстрационные полеты, все это время он будет принадлежать Maxar Technologies. По истечение этого периода у NASA будет возможность приобрести его для использования в качестве первого элемента станции.

Программа NASA по возвращению США на Луну предполагает, высадку астронавтов к к 2024 г. и устойчивое присутствие человека на спутнике Земли и вокруг него к 2028 г. Gateway является ключевым элементом лунной программы. На первоначальном этапе станция будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочного пункта для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Ранее президент США Дональд Трамп попросил конгресс увеличить бюджет NASA на $1,6 млрд для реализации программы. Если поправка Белого дома будет одобрена, бюджет NASA на 2020 финансовый год составит $22,6 млрд.

Gateway позиционируется как международный проект. В конце 2018 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в нем на тех условиях, которые предлагают США, и заявил о планах создания лунной научной станции самостоятельно или со странами БРИКС. Позже представитель «Роскосмоса» уточнил, что Россия не отказывалась от участия в строительстве станции, переговоры с партнерами продолжаются. В 2017 г. Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль.