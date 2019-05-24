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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками для глобального интернет-проекта

Компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде. Она должна доставить на оорбиту 60 спутников, каждый из которых весит 227 кг, для нового интернет-сервиса компании – Starlink, передает Reuters. Общая масса груза превышает 18 тонн, что пока является рекордом для всех ракет SpaseX.

Запуск Falcon 9 был осуществлен с третьего раза. Первоначально он был намечен на 16 мая, но из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы оказался перенесен на сутки. Днем позже в SpaceX заявили, что планируют обновить программное обеспечение спутников и повторно все проверить. Ранее основатель SpaceX Илон Маск писал в Twitter, что в первой миссии многое может пойти не так.

Проект Starlink предполагает запуск почти 12 000 спутников для создания глобальной сети высокоскоростного интернет-сервиса для платных клиентов по всему миру. По данным WSJ, SpaceX привлекла в Starlink около $500 млн инвестиций. Для старта проекта на глобальном уровне потребуется еще как минимум 12 аналогичных запусков, пока же он доступен только на территории США. Ежегодно SpaceX намерена запускать до 2000 спутников.

Сам Маск ранее заявлял, что сервис станет важным источником прибыли для SpaceX. Предполагаемый доход проекта он оценивал в $3 млрд в год, напоминает агентство.