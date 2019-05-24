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Дочь певицы Алсу не будет участвовать в спецвыпуске «Голос.Дети»

Дочь российской певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова – Микелла Абрамова, ставшая победителем шестого сезона «Голос.Дети» на «Первом канале», не будет принимать участие в спецвыпуске шоу.

«Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова отказалась. Мы приняли ее решение», – сказал ведущий Дмитрий Нагиев во время открытия спецвыпуска. По его словам, последние несколько недель стали испытанием для участников «Голос.Дети». «Так сложились обстоятельства, которые заставили нас аннулировать результаты», – отметил ведущий, добавив, что, несмотря на это, «Голос.Дети» – это «большая дружная семья».

В середине мая «Первый канал» решил аннулировать результаты финала шестого сезона шоу из-за накрутки голосов. Специалисты Group-IB, к помощи которых ранее обратился телеканал, во время проверки результатов голосования обнаружили факт массированной автоматизированной отправки sms-сообщений в пользу одного из участников – Микеллы Абрамовой. Всего в накрутке голосов участвовало около 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8000 sms-сообщений, пришли к выводу в Group-IB. По мнению экспертов, в одном из российских регионов активно использовались боты при голосовании.

Финал шестого сезона прошел 26 апреля. Абрамова, набравшая 56,5% голосов телезрителей, была признана победителем шоу. Уже на следующий день «Первый канал» объявил о проверке из-за «некоторых аномальностей» при голосовании. Проект «Голос.Дети» – это адаптированная версия нидерландского шоу The Voice Kid. Шоу является одним из самых популярных на российском телевидении. По данным Mediascope, предпоследний выпуск шестого сезона посмотрели 14,2% взрослых зрителей.

Супруг Алсу Ян Абрамов – единоличный владелец занимающегося производством инструментов ООО «Ай эм си Станкоинструментальный завод» и совладелец производителя боеприпасов ООО «Нот», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Бизнесмен также имеет доли в управляющих недвижимостью ЗАО «Ричленд-плаза», а также в ЗАО «Тат-плаза», основная деятельность которого – предоставление займов.