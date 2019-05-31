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Минкульт прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона в российском прокате

Министерство культуры не давало рекомендаций компании-прокатчику «Централ Партнершип» об удалении сцен из фильма «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне. Об этом представитель пресс-службы ведомства сообщил телеканалу «Дождь». По его словам, решение удалить сцены принадлежит исключительно самой компании.

30 мая в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Рокетмен». Как писал «Дождь», картину представил, в частности, его ведущий Михаил Козырев, который после показа сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками. О том, что в фильме вырезаны сцены, рассказал телеканалу и кинокритик Егор Москвитин, который был на показе. Он отметил, что, в частности, был удален слайд из титров: фотография Элтона Джона с супругом, которая сопровождается комментарием, что музыкант встретил настоящую любовь.

Кинокритик Антон Долин, представлявший фильм вместе с Козыревым, подтвердил удаление сцен на своей странице в Facebook и назвал это цензурой. «Так мы проснулись в Саудовской Аравии. Прости, сэр Элтон», — отметил он.

«Централ Партнершип» в разговоре с ТАСС сообщила, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле удаление из фильма ряда сцен проявлением цензуры, ответил, что не знает, о каком фильме идет речь: «Я не могу вам ничего сказать, я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать». Он порекомендовал обратиться в Минкульт.

«Рокетмен» — фильм, снятый режиссером Декстером Флетчером. В нем рассказывается о «превращении застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона». В широких прокат в России картина выходит 6 июня. Мировая премьера состоялась 16 мая.