NASA оценило стоимость путешествия космических туристов на МКС
Затраты на доставку туристов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно на Землю, а также месяц пребывания в космосе составят $59 млн. Такие данные привел финдиректор Национального управления США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джефф Девит, сообщает CBS News.
Пребывание космических туристов на МКС будет стоить $35 000 за ночь, или около $1 млн за месяц. Основные затраты придутся на трансфер. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon обойдутся в $58 млн, уточнил Девит. Однако конечная цена зависит от компании – владельца космического корабля.
Стоимость места на борту российского «Союза» для США составляет $80 млн, уточнил финдиректор NASA.
Коммерциализация полетов на МКС позволит NASA аккумулировать средства на проект высадки астронавтов на Луну к 2024 г. Это станет первым этапом устойчивого присутствия человека на Луне и подготовки к полетам на Марс, заявляли ранее представители агентства.