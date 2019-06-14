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«Ростелеком» завершит покупку Tele2 до конца года

«Ростелеком» рассчитывает, что летом правительство утвердит покупку оператора Tele2 («Т2 РТК Холдинг»), а сама сделка закроется до конца года, сообщил журналистам глава компании Михаил Осеевский. «Мы работаем с правительством, мы продвигаемся вперед. И, как я всегда говорю, ожидаем, что летом все необходимые документы выйдут», — сказал он.

В марте «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% Tele2, и теперь стороны обсуждают технические моменты. Осеевский заверял, что Tele2 останется самостоятельной компанией с существующим менеджментом, а выручка объединенной компании составит около 500 млрд руб.

Сейчас «Ростелеком» владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ – 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова – 40% и 10% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука и его партнеров.

Сумму и детали сделки стороны не раскрывали. В январе стало известно, что обсуждается оценка Tele2 в 240 млрд руб. – об этом рассказывали источники «Ведомостей», знающие это от членов совета директоров «Ростелекома» и сотрудников акционеров «Ростелекома».