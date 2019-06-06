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«Ростелеком», Tele2 и Ericsson вместе протестируют 5G в Москве

«Ростелеком» присоединился к Tele2 и Ericsson в тестировании 5G в Москве. На Петербургском международном экономическом форуме компании заключили соответствующее соглашение, сообщают они в совместном пресс-релизе. Испытания пройдут на сети Tele2 в диапазоне 27 ГГц. В тестировании будут использованы оборудование Ericsson и каналы связи «Ростелекома».

У Ericsson есть полный комплекс технических решений для сетей 5G, а также опыт их внедрения и эксплуатации: на оборудовании компании развернуты восемь действующих сетей 5G в США, Южной Корее, Швейцарии и Австралии, отмечается в сообщении, а Tele2 и «Ростелеком» обладают сетевой инфраструктурой и получили лицензии для проведения таких тестов.

Московская сеть технологически готова к запуску стандарта, а сотрудничество с Ericsson расширило ареал потенциального внедрения 5G почти до половины регионов присутствия Tele2, заявил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который прошел в феврале, Tele2 и Ericsson подписали соглашение об установке 50 000 базовых станций с поддержкой 5G. Проект охватит 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Координировать пилотные зоны для тестирования 5G в Москве будет Департамент информационных технологий. Правительство Москвы подписало соглашения с операторами связи, и у каждого оператора большой четверки будет своя зона, рассказывал «Ведомостям» представитель департамента. Назывались и предполагаемые площадки – «Лужники» и «Москва-сити», и расширенный диапазон частот, на которых пройдут тесты – 25,25–29,5 ГГц. МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» подтверждали свою готовность участвовать в проекте.