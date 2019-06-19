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Правообладатели предложили удалять домены пиратов из поиска

В Роскомнадзоре 17 июня прошло закрытое совещание с участием представителей издательского рынка, крупнейших медиахолдингов, операторов связи и интернет-компаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. На нем обсуждался новый механизм борьбы с пиратскими сайтами, который предложили правообладатели. По данным газеты, они настаивают на том, чтобы поисковики вносили в реестр для удаления не только ссылки на нелегальный контент, но и доменные имена сайтов, которые несколько раз попались на пиратстве.

Держателем этого реестра является «Медиа-коммуникационный союз». Его представитель подтвердила, что правообладатели поддерживают включение в реестр доменных имен. Против такой инициативы выступают интернет-компании: они считают, что для удаления из поиска доменных имен требуются судебные решения.

В Роскомнадзоре итоги совещания и саму инициативу не комментируют.

В июне Роскомнадзор предложил ввести штрафы для поисковых систем за отказ удалять из выдачи ссылки на сайты, доступ к которым ограничен в России. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами «Единой России». Компании должны удалять из выдачи сайты, которые размещают пиратский контент, если этот факт установлен судом, а доступ к ресурсу ограничен Роскомнадзором. Штраф за повторный отказ удалять из поисковой выдачи сайт, заблокированный по решению суда, составит от 1 млн до 3 млн руб. вместо нынешних 500 000–700 000 руб. За отказ поисковиков подключаться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России, депутаты предложили повысить штраф с 1 млн до 5 млн руб.