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YouTube может перенести все детские видео в отдельное приложение

Видеохостинг YouTube может перенести весь детский контент в отдельное приложение YouTube Kids для защиты детей от нежелательных материалов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Такие меры могут предпринять из-за растущей критики в адрес компании: в США ее обвиняют в неспособности установить контроль за контентом с участием детей и предназначенным для детской аудитории.

Направление детских видео является одним из самых популярных на YouTube и приносит компании значительные объемы рекламного дохода, поэтому такой шаг является рискованным с точки зрения сохранения аудитории. Другим возможным решением проблемы может стать отключение для детей функции автоматического запуска нового видео после завершения предыдущего.

Как отметила официальный представитель YouTube, в компании рассматривают множество различных идей, и «некоторые из них так и остаются идеями», пишет издание. Пользователи YouTube ежедневно просматривают порядка 1 млрд часов видео. Потенциальные изменения могут стать одними из самых серьезных для сервиса.