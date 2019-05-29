Новости
Технологии
Новости

Индийский YouTube-канал первым в мире набрал 100 млн подписчиков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индийский YouTube-канал T-Series первым в истории видеохостинга набрал 100 млн подписчиков. На момент публикации на канал были подписаны 100 037 773 человека.

Это YouTube-канал индийской компании T-Series – крупнейшего в Индии музыкального лейбла и киностудии. Его слоган звучит так: «Музыка может изменить мир». На канале публикуются музыкальные клипы, кадры с песнями и танцами из индийских фильмов и сериалов, трейлеры к ним.

Главным конкурентом T-Series по числу подписчиков на YouTube является шведский блогер PewDiePie. Сейчас на него подписано более 96 млн пользователей.

Когда T-Series обогнал PewDiePie, став самым популярным YouTube-каналом года, блогер выпустил музыкальное видео, в котором признал свое поражение.

Новости СМИ2
Политика
Новости

Саакашвили прилетел на Украину после решения Зеленского вернуть ему гражданство

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Долгожданное возвращение. Наконец-то в Киеве», – написал он. Саакашвили сопроводил пост видеозаписью украинского телеканала NewsOne, на которой показано, как толпа людей встречает его в аэропорту «Борисполь».

Также он опубликовал видеозапись своего выступления перед людьми, которые его встречали. «Украине не надо ждать 50 лет, как говорят эксперты, чтобы догнать другие страны. Это унизительно. Украине можно сделать рывок, Украина обязательно будет самой успешной страной Ервопы. Я верю в вас, я верю украинцам. <...> Я очень счастлив, я верю, что у Украины все выйдет. Сегодня меня просто переполняют эмоции», – сказал он.

На вопрос о том, пойдет ли на выборы в Верховную раду, он ответил: «Знаете, дайте мне оглядеться вокруг. Я сам никуда не пойду, ни на какие выборы. Но, конечно, я буду способствовать и всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине, избавлению от подбарыжников и людей, которые грабили Украину. Конечно, я буду делать все, чтобы пришло много новых людей».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Бывший президент Грузии получил гражданство Украины в мае 2015 г., после чего стал губернатором Одесской области. В 2016 г. он ушел в отставку, обвинив украинские власти «в потакании коррупции», а в 2017 г. его лишили гражданства. Указ о лишении Саакашвили гражданства был подписан Петром Порошенко, занимавшим тогда пост президента, но документ официально опубликован не был.

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Дерипаска добился от властей США обоснования введенных против него санкций

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На сайте Олега Дерипаски опубликован отчет минфина США с обоснованием причин введения санкций против бизнесмена. Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объяснило санкции тем, что Дерипаска действовал в интересах президента России Владимира Путина. К документу бизнесмен приложил свой ответ властям США, который называет все обвинения ложными.

В качестве одного из доказательств OFAC (некоторые из них закрыты) приводит в пример статью 2008 г. в американском журнале The Nation об одной из сделок Дерипаски – покупке алюминиевого завода в Черногории. По данным источников издания, Дерипаска купил завод по поручению Путина.

В одном из исков OFAC цитирует сайт бизнесмена с упоминанием участия Дерипаски в качестве представителя правительства России на мероприятиях высшего уровня. Также OFAC обвинила бизнесмена в том, что принадлежащие ему компании, входящие в En+ (до недавнего времени компанию контролировала семья Дерипаски, сейчас его доля в En+ снизилась до 44,95%), работают в «энергетическом секторе России». Речь шла о «Евросибэнерго» – крупнейшей по мощности частной энергетической компании России.

Дерипаска отрицает все обвинения OFAC. «Этот материал изобилует ложными утверждениями и фактическими неточностями» и представляет собой искаженную версию информации, опубликованной на корпоративных сайтах и в СМИ, подчеркивается в заявлении Дерипаски.

По его словам, компания SMR купила завод КАР в Черногории (и позднее передала его CEAC) «без всякой политической цели» и не по приказу Путина, а из экономических соображений. «En+ не является энергетической компанией (она действует в нефтегазовом секторе), а скорее является электроэнергетическим бизнесом, в котором производство электроэнергии составляет менее 20–25%», – отмечает бизнесмен, ссылаясь на открытые данные проспекта компании к IPO. Дерипаска «не управлял EN+, он был инвестором в этот бизнес, что также четко указано в проспекте», говорится в документе. Обвинения в политической деятельности он также не признает, утверждая, что участвовал в международных форумах только как бизнесмен.

В апреле 2018 г. минфин США ввел санкции против 24 россиян – бизнесменов и высокопоставленных чиновников – и 15 компаний. Больше всего от них пострадал бизнес Олега Дерипаски. В списках оказался он сам и восемь его компаний, в том числе En+, UC Rusal, «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В декабре 2018 г. управление минфина США по контролю над иностранными активами (OFAC) опубликовало условия для снятия санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – Дерипаска должен был отказаться от контроля над этими компаниями. В марте 2019 г. бизнесмен подал в суд в Вашингтоне иск к минфину, потребовав отменить санкции против него.

Политика
Новости

СКР начал проверку по факту нападения на россиянина в Косове

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту инцидента с россиянином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником миссии ООН в Косове.

Как сообщалось ранее, Краснощеков 28 мая был задержан сотрудниками косовского спецназа, которые проводили спецоперацию в общинах на севере края, где проживают сербы. Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин использовал дипломатический статус, чтобы помешать проведению полицейской операции. Российский МИД назвал случившееся провокацией, направленной на устрашение и выдавливание неалбанского населения.

Позже Краснощеков был освобожден и доставлен в больницу косовского города Косовска-Митровица с тяжелыми травмами головы и лица.

«Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения», – говорится в сообщении СКР.

По результатам проверки Следственный комитет примет решение, возбуждать или не возбуждать по данному факту уголовное дело.

Новости СМИ2
Политика
Новости

США заявили о возможном нарушении Россией моратория на ядерные испытания

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия может совершать ядерные испытания низкой мощности в нарушение ратифицированного ею договора. Об этом заявил руководитель разведывательного управления в министерстве обороны США Роберт Эшли, передает Reuters.

«США считают, что Россия, вероятно, не соблюдает мораторий на ядерные испытания, согласно которому она должна следовать стандарту «нулевой мощности», – подчеркнул он. Российская сторона это заявление Эшли пока не прокомментировала.

В 1996 г. Генассамблея ООН одобрила Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который в том же году был открыт к подписанию и подписан США, Францией, Великобританией, Китаем и Россией. В итоге договор подписали 183 страны, а ратифицировали – 163, в частности Россия (2000 г.).

Документ, несмотря на это, в силу все еще не вступил, поскольку не все страны, имеющие ядерный потенциал, его ратифицировали. В частности, не ратифицирован он такими государствами, как США, Израиль, Иран, Египет. Договор запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Запрет носит абсолютный и всеобъемлющий характер.

Новости СМИ2
Технологии
Новости

Samsung представил зарядное устройство в 10 раз мощнее аналогов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Компания Samsung представила новое сверхмощное зарядное устройство для гаджетов, которое в короткие сроки позволит восполнять заряд на смартфонах, планшетах и ноутбуках, говорится в сообщении компании. Стандартная мощность зарядного устройства – 10 Вт, мощность нового устройства Samsung будет в 10 раз больше – 100 Вт.

Перед производителями техники сейчас особенно остро стоят проблемы совместимости зарядных устройств с различными мобильными устройствами, а также с другой электроникой и срок их автономной работы, отмечают в Samsung. Это приводит к тому, что устройство заряжается медленнее или, наоборот, быстрее, чем требуется, что может поставить под угрозу срок службы батареи. Для решения этих проблем в зарядные устройства Samsung будут встроены USB-контроллеры нового поколения (SE8A и MM101) и датчики определения влажности окружающей среды и перенапряжения, которые позволят устройствам обмениваться данными с заряжаемым гаджетом.

Также в новое зарядное устройство встроены элементы дополнительной защиты – чип с функцией хранения ключа безопасности, кодирования и декодирования конфиденциальных данных устройства, обещает Samsung.

Один из контроллеров для нового зарядного устройства (SE8A) запущен в серийное производство, а второй (MM101) проходит тестирование.

По данным сайта главного конкурента Samsung – компании Apple, мощность адаптера питания USB для iPhone серий 4, 4S, 5, 5S, 6 и 6 Plus составляет 5 Вт, для iPad серий 2, Air, Air 2, mini 2 и mini 3 – 10 Вт, для iPad с дисплеем Retina – 12 Вт. Мощность зарядного устройства Huawei Quick Charger составляет 5 Вт и 9 Вт, говорится на сайте второго конкурента Samsung – компании Huawei.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин впервые проведет совещание по искусственному интеллекту

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин 30 мая проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Совещание будет проведено в «Школе 21» – учебном заведении Сбербанка для программистов. Путин во время посещения школы ознакомится с ее инфраструктурой.

В феврале РБК со ссылкой на источник писал, что Путин проведет совещание по вопросам внедрения искусственного интеллекта в российскую экономику, системы государственного управления, банки, промышленность и сельское хозяйство. Собеседник издания отмечал, что в совещании будет участвовать Греф. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что тема находится в повестке дня, но точных сроков проведения мероприятия пока нет. Информации о том, что подобная встреча состоялось, на сайте Кремля нет.

Сбербанк объявил об открытии «Школы 21» год назад. Обучение в ней бесплатно, абитуриентам требуется пройти вступительное испытание. Школа была создана на основании соглашения между Сбербанком и международным образовательным проектом «42». Документ подписали президент и председатель правления банка Герман Греф и управляющий директор, сооснователь «42» Николя Садирак.

«42» – бесплатная для учащихся школа программирования, финансируемая французским бизнесменом Ксавьером Ниелем, основателем телекоммуникационной компании Illiad и совладельцем газеты Le Monde. Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $8,1 млрд и поместил на 186-е место в рейтинге богатейших людей мира.

Сбербанк открыл бесплатную школу для программистов

Бизнес
Новости

Авиакомпании оценили сроки возвращения Boeing 737 Max в эксплуатацию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Запрет на полеты Boeing 737 Max могут отменить не раньше чем через 10–12 недель, заявил журналистам руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жуниак (его слова приводит The Wall Street Journal).

В IATA входят около 290 компаний, которые в общей сложности осуществляют более 80% всех авиаперевозок в мире. Организация готовит встречу, на которой представители авиакомпаний, регуляторов и Boeing попытаются составить единый план по возвращению проблемных лайнеров в работу, добавил Жуниак. По его словам, мероприятие пройдет через пять-семь недель, окончательное решение по Boeing 737 Max будут принимать регуляторы.

Ранее источники рассказали WSJ, что самолеты Boeing 737 Max вернутся в эксплуатацию позже, чем ожидалось, поскольку власти США решили проверить предыдущие модели лайнеров семейства 737. Дополнительные проверки могут занять несколько месяцев, сообщало издание.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены в связи с тем, что менее чем за год разбились два самолета этого типа. Первый потерпел крушение в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в марте. В общей сложности в двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования указали на схожесть причин крушения в обоих случаях. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. После второй катастрофы компания обновила программное обеспечение Boeing 737 Max.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Политика
Новости

Еврокомиссия признала тупиковыми переговоры о вступлении Турции в ЕС

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еврокомиссия признала, что переговоры с Турцией о вступлении страны в Евросоюз зашли в тупик, говорится в докладе ведомства. Турция все сильнее отдаляется от ценностей Евросоюза, который ставит во главу угла верховенство закона и соблюдение фундаментальных прав человека, отмечается в документе. Система политических сдержек и противовесов в Турции ослабла после изменений, внесенных в конституцию, по которым Турция стала президентской республикой.

В докладе отмечается, что Турция остается ключевым партнером для ЕС и сохраняет статус страны-кандидата. «Диалог и сотрудничество в основных областях, в том числе на высшем уровне, между ЕС и Турцией продолжаются, особенно эффективной была работа в области миграции и поддержки беженцев», отмечается в документе. Однако для вступления в ЕС страна-кандидат должна соблюсти ряд условий, гарантируя верховенство закона и соблюдение прав человека, проводя борьбу с коррупцией и организованной преступностью, реформу правосудия и государственного управления, не препятствуя функционированию демократических институтов, демонстрируя успехи в экономике и поддержку конкурентоспособности.

Турция пытается стать членом Евросоюза уже много лет. Еще в 1963 г. Турция подписала с ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, предшественник Евросоюза, просуществовало с 1957 по 1993 г.) соглашение, по которому стала его «ассоциированным членом». Заявление о своем вступлении страна подала в 1987 г., но статус кандидата ей присвоили в 1999 г. Сами переговоры начались в 2005 г.

В 2017 г. в Турции прошел референдум об изменении конституции, на который был вынесен вопрос о смене формы правления в республике – с парламентской на президентскую. После подсчета 100% протоколов за изменения проголосовали 51,41% граждан, против – 48,59%, сообщало турецкое агентство Anadolu. Канцлер Германии Ангела Меркель и Франсуа Олланд, который тогда был президентом Франции, заявили о расколе в турецком обществе. Еврокомиссия призвала Анкару добиваться более широкого общественного консенсуса в реализации реформы власти. В ответ на критику президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пригрозил отказом от вступления в ЕС.

В 2019 г. Высшая избирательная комиссия Турции отменила итоги муниципальных выборов в Стамбуле, на которых победил оппозиционный кандидат. В ЕС потребовали от властей Турции объяснений, сочтя, что решение о проведении нового голосования было принято в «политизированном контексте».

Выбор редактора
Политика
Новости

Партия Саакашвили заявила о намерении участвовать в выборах в Верховную раду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Партия «Рух новых сил» Михаила Саакашвили намерена участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду на Украине, сообщил один из лидеров партии Давид Сакварелидзе в интервью изданию «Апостроф».

Сакварелидзе назвал правильным решение президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные парламентские выборы. По его словам, в действующей Верховной раде «нет ни коалиций, ни идей, ни нормальных, вменяемых людей, которые готовы на какие-то изменения».

Накануне Зеленский подписал указ, которым вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили. Он был лишен его в 2017 г. из-за ложных данных в анкете.

Зеленский распустил Верховную раду 21 мая, на следующий день после вступления в должность. Внеочередные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля.

Финансы
Новости

Стоимость нефти Brent впервые за два месяца опустилась ниже $67 за баррель

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мировые цены на нефть днем 29 мая снижаются, свидетельствуют данные Интерконтинентальной биржи. По состоянию на 14.40 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла $66,9 за баррель, подешевев на 2,6%. Цена Brent впервые с 28 марта опустилась ниже отметки в $67.

Августовские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 2,55% до $57,8 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть тоже потеряли в цене – баррель Brent в 14.45 мск стоил $68,4 (-2,5%), WTI – $57,6 (-2,7%).

Нефть дешевеет на фоне экскалации конфликта между США и Китаем. Ранее китайские СМИ сообщили, что Пекин может использовать редкоземельные металлы как рычаг давления на Вашингтон в торговом споре двух стран. Китай является их крупнейшим мировым поставщиком и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На улице Балчуг, 5, рядом с московским Кремлем, откроется гастромаркет, сообщил РБК источник на ресторанном рынке. Информацию подтвердила Мария Ляхова, гендиректор ООО «Ко:Маркет», реализующего проект. На 25% «Ко:Маркет» принадлежит группе ПИК, еще 75% – у Ляховой.

По ее словам, президент и основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев – инвестор проекта. Гастромаркет (его назовут «Балчуг») откроется в июле, рассказала Ляхова. Это будет «пространство с разнообразной едой на любой вкус и достаток», отметила она.

Ляхова также сообщила, что точка на улице Балчуг – «опорная, флагманская», в ближайшем будущем планируется расширение. Два источника РБК в брокерских компаниях на рынке недвижимости рассказали, что «Ко:Маркет» активно ищет новые площадки для гастромаркетов.

Здание на улице Балчуг – усадьба XVIII–XIX вв., свидетельствует выписка из госреестра недвижимости. В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская. Millhouse в проекте гастромаркета не участвует, уточнила она.

До 2016 г. в здании работал GQ Bar ресторатора Аркадия Новикова.

Гордеев занимает 55-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Читать ещё
Preloader more
Фото