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Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании. Капитализация Apple снизилась до $919,02 млрд – на $9 млрд. Первым на это обратил внимание Forbes.

О том, что Айв покидает компанию, он рассказал в интервью газете FT. Он планирует создать собственную дизайнерскую фирму, которая получит название LoveFrom. По его словам, Apple должна стать клиентом LoveFrom, но подробности сотрудничества пока не разглашаются.

«Были некоторые важные проекты, которые, как я чувствую, я закончил. Например, Apple Park – это был проект, который стартовал в 2004 г. <...> Пару недель назад у нас было официальное открытие парка. Это был действительно важный проект, который отличался от многих других, потому что он был для нас», – так объяснил Айв свое решение.

Айв проработал в Apple c 1992 г. Он разработал дизайнерские решения iMac, iPod, iPhone и iPad, MacBook и MacBook Pro.