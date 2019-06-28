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Новость об уходе главного дизайнера стоила Apple $9 млрд

Ведомости
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Акции компании Apple на бирже Nasdaq упали на 1,54% в четверг, 27 июня, на новостях о том, что компанию покидает соратник Стива Джобса, главный дизайнер Apple Джонни Айв, который разработал внешний облик ключевых продуктов компании. Капитализация Apple снизилась до $919,02 млрд – на $9 млрд. Первым на это обратил внимание Forbes.

О том, что Айв покидает компанию, он рассказал в интервью газете FT. Он планирует создать собственную дизайнерскую фирму, которая получит название LoveFrom. По его словам, Apple должна стать клиентом LoveFrom, но подробности сотрудничества пока не разглашаются.

«Были некоторые важные проекты, которые, как я чувствую, я закончил. Например, Apple Park – это был проект, который стартовал в 2004 г. <...> Пару недель назад у нас было официальное открытие парка. Это был действительно важный проект, который отличался от многих других, потому что он был для нас», – так объяснил Айв свое решение.

Айв проработал в Apple c 1992 г. Он разработал дизайнерские решения iMac, iPod, iPhone и iPad, MacBook и MacBook Pro.

Новости СМИ2
Бизнес
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Семья основателя Lego инвестирует во владельца музеев мадам Тюссо

Ведомости
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Консорциум инвесторов, в который входит семья основателя Lego, приобретет британскую компанию Merlin Entertainments, владеющую тематическими парками Legoland и музеями восковых фигур мадам Тюссо. Консорциум предложил по 4,55 фунта стерлингов за каждую акцию Merlin, пишет Financial Times. Таким образом, он заплатит премию 15% по отношению к стоимости акций на момент закрытия торгов 27 июня, а вся компания оценена в 4,77 млрд фунтов ($6 млрд).

Благодаря этой новости акции Merlin в пятницу утром подорожали на 14% до 4,5 фунта. После завершения сделки она перестанет быть публичной компанией. Пойти на такой шаг ее призывал американский инвестор-активист ValueAct Capital.

Помимо Kirkbi, инвесткомпании семьи основателя Lego Оле Кирка Кристиансена, в консорциум также входят фонд прямых инвестиций Blackstone и канадский пенсионный фонд CPPIB. Причем Kirkbi, владеющей 75% акций Lego, уже принадлежит 30% акций Merlin с тех пор, как она продала компании парки Legoland в 2005 г., отмечает The Wall Street Journal. После сделки ей будет принадлежать 50% акций Merlin, а другая половина компании – Blackstone и CPPIB. Как заявила Kirkbi, эта сделка позволит ей и Merlin теснее сотрудничать над развитием бренда Legoland.

Merlin была основана в 1979 г. У нее несколько раз менялись владельцы, а в 2013 г. она провела IPO, выставив свои акции на Лондонской фондовой бирже по 3,15 фунта. Сейчас Merlin управляет 130 аттракционами в 25 странах. В прошлом году ее выручка составила 1,65 млрд фунтов ($2,1 млрд), а ее объекты посетили 67 млн человек.

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Политика
Новости

Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Ведомости
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Президент Владимир Путин по собственным взглядам близок к идеям либерализма, однако он не поддерживает их агрессивное навязывание в мире, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так Песков прокомментировал интервью Путина газете Financial Times (FT), в котором президент утверждает, что либеральная идея изжила себя и не должна больше доминировать. «Путин далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», – уточнил Песков, добавив, что чаще всего проблема заключается не в самих либеральных идеях, а в том, что они становятся «агрессивно доминирующими» и их нередко начинают «принудительно вменять в идеологию другим».

Песков обратил внимание журналистов на то, что в интервью FT Путин говорил о проблеме дискредитации этих идей. Президент критиковал в основном «идею навязывания всего нетрадиционного во всех областях, причем именно навязывание даже тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей», пояснил Песков.

Песков также прокомментировал слова председателя Евросовета Дональда Туска, не согласившегося с высказыванием Путина. В частности, Туск назвал устаревшими не либеральные идеи, а авторитаризм, культ личности и власть олигархов. «Мы полностью согласимся с Туском в том плане, что авторитаризм и власть олигархов себя изжили», – добавил Песков.

В декабре 2016 г. Песков в интервью телеканалу «Мир» заявил, что Путин по натуре абсолютный либерал, а не консерватор. По его словам, «некоторые недруги» внутри страну думают, что президент – «консерватор и государственник, которому чуждо слово "свобода". "Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя "оппозицией", – утверждал Песков. Он также говорил, что российский лидер либерален в экономических подходах, социальной политике и других областях.

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Бизнес
Новости

Собрание акционеров «Мечела» утвердило рост дивидендов

Ведомости
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Акционеры «Мечела» утвердили выплату дивидендов по привилегированным акциям на сумму 2,53 млрд руб. – это на 9% больше, чем в прошлом году. В 2017 г. суммарно на дивиденды компания направила 2,311 млрд руб. По обыкновенным акциям компания не выплачивает дивиденды с 2013 г. Сегодня, 28 июня, в Москве проходит годовое собрание акционеров компании.

«Мечел» выплачивает дивиденды из чистой прибыли. В 2018 г. прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 12,6 млрд руб. – таким образом, компания направила на дивиденды 20% чистой прибыли.

Акционеры избрали совет директоров в прежнем составе. В него вошли Игорь Зюзин (основной акционер компании), Олег Коржов (генеральный директор «Мечела»), Георгий Петров (советник президента Торгово-промышленной палаты России по международным вопросам), Юрий Малышев (директор Государственного геологического музея им. Вернадского), Тигран Хачатуров (руководитель по управлению реструктурируемыми активами Газпромбанка), Александр Коцкий (член совета директоров Ванинского морского торгового порта), Александр Орищин , Александр Шохин (президент Российского союза промышленников и предпринимателей), Виктор Тригубко (старший вице-президент «Мечела» по взаимодействию с государственными органами).

Новости СМИ2
Бизнес
Новости

Миллер ответил шуткой на вопрос о транзите газа через Украину с 1 января

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская сторона пока не получала официальных предложений от Украины о замене транзита газа на своповые поставки. По словам топ-менеджера, пока речь идет только об отдельных заявлениях управленцев «Нафтогаза» по этому вопросу. «К таким заявлениям мы относимся несерьезно», – сказал Миллер (его цитирует «Интерфакс»).

Отвечая на вопрос, что будет, если не найдутся решения по транзиту газа в Европу до 31 декабря 2020 г., Миллер ответил: «1 января – новогодний праздник. Ну а если в Новый год, значит, будет весело».

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Он также рассказал, что во второй половине сентября может состояться трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Евросоюза, на которой будут обсуждаться вопросы транзита через Украину после 2020 г. и поставки газа в эту страну.

Кроме того, Миллер ранее заявил, что «Газпром» готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину. По его словам, в случае заключения контракта цена для конечного потребителя на Украине будет на 25% ниже, чем по реверсу.

С ноября 2015 г. Украина прекратила закупать газ у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Новости СМИ2
Политика
Новости

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных

Ведомости
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Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передали Украине четырех пленных, сообщает телеканал «112 Украина».

Передача Якова Веремейчика, Эдуарда Михеева, Максима Горяинова и Дмитрия Великого состоялась в Минске. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что в аэропорту их уже ждет самолет, на котором они вылетят в Киев.

Договоренность о передаче пленных была достигнута 27 июня на встрече Медведчука с лидером ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником. Медведчук попросил их передать украинской стороне нескольких удерживаемых в Донбассе граждан Украины. Пушилин и Пасечник согласились их освободить.

Великий находился в плену с сентября 2016 г. и был приговорен в Донбассе к 15 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Михеева взяли в плен в октябре 2017 г. и приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. Веремейчик попал в плен в мае 2018 г., Горяинов — в мае 2019 г.

Последний обмен пленными в Донбассе состоялся в декабре 2017 г., при этом в последний момент украинская сторона отказалась передавать осужденных на Украине граждан России, хотя договоренность об этом была достигнута. Тем не менее переговорный процесс продолжался, но после убийства в сентябре 2018 г. главы ДНР Александра Захарченко снова остановился, о чем недавно заявлял Медведчук. Владимир Путин на недавней прямой линии сказал, что вопрос обмена должен быть решен с учетом освобождения осужденных на Украине граждан России.

Бизнес
Новости

«Русгидро» обсуждает со структурой Мельниченко конвертацию долга ДГК

Ведомости
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«Русгидро» ведет переговоры с миноритариями «Дальневосточной энергетической компании» (ДЭК), чтобы конвертировать долг принадлежащей ей «Дальневосточной генерирующей компании» в 40,5 млрд руб. в капитал «Русгидро». Об этом в пятницу на годовом общем собрании акционеров сообщил генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Конвертацию займа в компании считают наиболее эффективным механизмом снижения долговой нагрузки ДГК, сказал Шульгинов.

52,07% ДЭК принадлежит «Русгидро», 41,84% – у МК «Доналинк» Андрея Мельниченко. Как писал «Коммерсантъ», в правительстве обсуждают сделку между акционерами ДЭК, в результате которой структуры Мельниченко обменяют долю в ДЭК на Лучегорский угольный разрез в Приморье с годовой добычей 5 млн т и Приморскую ГРЭС мощностью 1,46 ГВт. Это может быть условием конвертации долга ДГК.

Шульгинов не ответил на вопрос, фигурируют ли эти активы в переговорах, отметив, что параметры сделки не определены.

Экономика
Новости

ЦБ: замедление потребкредитования поможет устойчивому росту экономики

Ведомости
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Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования будет способствовать более устойчивым темпам роста российской экономики, говорится в докладе ЦБ.

На сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики, утверждает регулятор. По оценкам ЦБ, рост ВВП в I квартале 2019 г. мог бы снизиться до нуля при отсутствии такой поддержки. Для того чтобы обеспечить дальнейший положительный вклад потребкредитования в экономический рост, важно обеспечить рост доходов населения за счет роста экономики и производительности труда.

Если рост кредитов будет ограничен, в краткосрочном периоде это приведет к снижению его вклада в экономику, отмечается в докладе. Однако это будет способствовать большей устойчивости банковского сектора, что приведет к более устойчивым темпам экономического роста в долгосрочном периоде.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов называл рост потребкредитования одной из причин снижения доходов населения. На Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин назвал неконтролируемый рост потребкредитования одним из основных рисков для российской экономики. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина с ним не согласилась. По ее словам, темпы роста потребкредитования не выше ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет рисков для экономики страны.

В июне президент России Владимир Путин впервые выразил обеспокоенность по поводу закредитованности населения. Он призвал ЦБ обратить на это внимание, подчеркнув, что «нам не нужно надувать в экономике этих пузырей».

Политика
Новости

Мэй ответила Путину на предложение о восстановлении отношений с Великобританией

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений Великобритании с Россией возможна только в том случае, если Лондон и его союзники перестанут чувствовать угрозу со стороны России. Об этом она беседовала на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, передает The Guardian. Эта встреча стала первой после отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей.

Вчера, 27 июня, другая британская газета – Financial Times (FT) опубликовала интервью с Путиным, в котором президент России выразил уверенность в том, что между двумя странами возможно «полноформатное восстановление межгосударственных отношений, как и бизнесмены обеих стран готовы сотрудничать друг с другом».

«Пока мы видим иную активность России по всему миру: использование дезинформации, кибератаки, а должны видеть, как Россия отказывается от этой деятельности», – цитирует Мэй The Guardian. По словам неназванного представителя администрации британского премьера, c которым побеседовала газета, Мэй также заявила Путину, что Великобритания продолжит безоговорочно защищать либеральную демократию, права человека и равенство всех групп, включая представителей меньшинств, и напомнила позицию Великобритании по Украине и делу Скрипалей.

В интервью FT Путин заявил, что «либеральная идея» «пережила свою цель», когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма. Он заявил о конце эпохи либерализма, поскольку он противоречит интересам большинства населения. Также Путин в интервью FT отрицал обвинения в причастности России к отравлению Скрипалей: Скрипаль был осужден в России, отбыл свой срок и для государства не представлял никакого интереса.

В начале июня из-за разногласий с британским парламентом об условиях Brexit Мэй объявила об уходе в отставку с поста премьера Великобритании, она также перестанет быть лидером консервативной партии. Сейчас Мэй исполняет обязанности лидера партии и премьера до избрания преемника.

Враждебное государство». Цитаты Терезы Мэй о России

Бизнес
Новости

Московский кредитный банк получил долю в «Аптечной сети 36,6»

Ведомости
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Московский кредитный банк в рамках финальной стадии реструктуризации долгов «Аптечной сети 36,6» стал ее акционером, получив 19,65% голосующих акций, сообщает пресс-служба банка. Она отмечает, что кредитная организация рассматривает эту инвестицию как долгосрочную.

Бумаги «Аптечной сети 36,6» во II квартале 2019 г. показали рекордный рост – 140%. Причем основной взлет ее котировок произошел во второй половине июня. Однако опрошенные «Ведомостями» игроки рынка называли такой взлет искусственным, не подкрепленным реальными финансовыми результатами, поэтому не рассчитывают на продолжение роста этих бумаг.

«36,6» – одна из крупнейших в России аптечных сетей, была основана в 1991 г. По итогам I квартала 2019 г. компания получила 12,5 млрд руб. выручки и заняла четвертое место в России по обороту, согласно оценке DSM Group. Под ее управлением свыше 1300 аптек в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях и других регионах под брендами «36,6», «Горздрав», A5 и др.

Московский кредитный банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный ЦБ России. Банк был основан в 1992 г., 56,07% акций банка принадлежат концерну «Россиум», остальные 43,93% – миноритарным акционерам.

Выбор редактора
Политика
Новости

Медведев утвердил список животных, которых нельзя держать дома

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев утвердил список животных, которых запрещается содержать дома. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Запрет устанавливается в отношении опасных животных – ядовитых и крупных хищников, а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели.

В частности, речь идет о некоторых видах змей, ящериц, черепах, птиц, рыб и пауков, крокодилах, китообразных, тюленях, моржах, львах, медведях, волках, леопардах, тиграх и других животных.

При этом на содержании могут находиться животные, приобретенные до 1 января 2020 г. Запрет также не касается животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Политика
Новости

В Иркутской области затоплено 2400 домов и федеральная трасса

Ведомости
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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня рек подтоплены около 2400 жилых домов, где проживают 6000 человек, сообщило региональное управление МЧС. Больше всего от паводка пострадали 20 населенных пунктов в трех районах – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, там введен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, повреждены 13 автомобильных мостов, включая два моста на федеральной трассе, подтоплены 16 участков дорог местного значения. Из-за подъема уровня воды в реке Уда закрыто движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» для всех видов автотранспорта.

МЧС отмечает, что более 800 жителей эвакуированы из затопленных районов, для них создано 17 пунктов временного размещения. Однако в результате паводка погибла семья из двух человек, которая отказалась от эвакуации.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал по телефону доклады министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева и губернатора Сергея Левченко, отмечает «РИА Новости». Зиничеву поручено вылететь в Иркутскую область для координации работ ликвидации последствий паводка.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в течение дня находился за пределами региона, в Туве – на заседании совета при полпреде президента в Сибирском федеральном округе, сообщил «Ведомостям» источник в его окружении. Там же присутствовал спикер заксобрания области Сергей Сокол. По словам другого источника, близкого к руководству Иркутской области, менять программу мероприятия из-за наводнения не стали: Левченко и Сокол полетят в Иркутск из Кызыла в плановом порядке после его завершения – вечером 28 июня.

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