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Google признал утечку записей команд пользователей голосовым помощникам

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи дают голосовому помощнику в устройствах компании, говорится в сообщении корпорации. Компания делится отрывками разговора между пользователем и голосовым помощником Google Assistant с экспертами по всему миру.

Google подчеркивает, что доля аудиозаписей, предназначенных для анализа, не превышает 0,2% от всего массива команд, отдаваемых Google Assistant: «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии, необходимая для создания продуктов, подобных Google Assistant». В компании отметили, что экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне команд, и другие посторонние звуки.

Поводом для заявления стала утечка таких данных, допущенная одним из специалистов, привлеченных к исследованиям. Компания пообещала провести расследование в связи с инцидентом и принять необходимые меры.

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что прослушиванием записей общения пользователей с голосовым помощником занимаются и сотрудники Amazon. Компания тогда объяснила, что запросы к голосовому помощнику Alexa расшифровываются для улучшения ответов системы.