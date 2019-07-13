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Россия с третьей попытки запустила с Байконура новый космический телескоп

С космодрома Байконур в 15.30 мск была запущена ракета-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту научную российскую обсерваторию «Спектр-РГ». Об этом сообщил «Роскосмос» в Twitter.

Запуск прошел в штатном режиме. Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло спустя две минуты, еще через 3,5 минуты отделилась вторая ступень. Отделение аппарата от носителя запланировано на 17.30 мск. Разгонный блок должен направить обсерваторию в окрестность точки Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли.

Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако затем он дважды переносился.

«Спектр-РГ» — российский проект с немецким участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Основная цель проекта — построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около 3 млн сверхмассивных черных дыр.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он достигнет точки Лагранжа L2. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.