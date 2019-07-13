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Россия с третьей попытки запустила с Байконура новый космический телескоп

Ведомости
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С космодрома Байконур в 15.30 мск была запущена ракета-носитель «Протон-М», которая должна вывести на орбиту научную российскую обсерваторию «Спектр-РГ». Об этом сообщил «Роскосмос» в Twitter.

Запуск прошел в штатном режиме. Отделение первой ступени ракеты-носителя произошло спустя две минуты, еще через 3,5 минуты отделилась вторая ступень. Отделение аппарата от носителя запланировано на 17.30 мск. Разгонный блок должен направить обсерваторию в окрестность точки Лагранжа L2 в 1,5 млн км от Земли.

Изначально запуск был запланирован на 21 июня, однако затем он дважды переносился.

«Спектр-РГ» — российский проект с немецким участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Основная цель проекта — построить карту всего неба, на которой будут отмечены все крупнейшие скопления галактик (около ста тысяч), а также зарегистрировать около 3 млн сверхмассивных черных дыр.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он достигнет точки Лагранжа L2. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

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Выросло число погибших на переправе в Туве

Ведомости
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Спасатели обнаружили тело женщины, которая числилась пропавшей без вести после аварии на переправе через реку Шуй в Туве, сообщил региональный главк Следственного комитета России. «В ходе проведенных поисковых работ тело десятой пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Утром 12 июля автомобиль марки «УАЗ» опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй в неустановленном месте. Посредине реки машина остановилась из-за вышедшего из строя двигателя. Заглохший автомобиль начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из салона и попытались его удержать, но вода опрокинула машину. В салоне в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, все они погибли. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, она числилась пропавшей без вести.

После аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть людей. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.

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Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна»

Ведомости
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По данным пользователей, с утра 13 июля в работе мобильного оператора «Билайн» наблюдаются проблемы. Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои в интернете и мобильной сети, наибольшее число жалоб на «Билайн» поступило в период с десяти утра до четырех часов дня по московскому времени.

Большинство пользователей жаловались на проблемы с мобильной связью. В сообщениях в социальных сетях говорится, что с утра у некоторых абонентов «Билайна» либо совсем не было связи, либо она была очень слабой. Часть пользователей жаловалась на сбой в работе всех сервисов оператора. Некоторые отмечали проблемы с интернетом.

Большинство жалоб поступило от абонентов из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные Downdetector. Также о проблемах сообщали пользователи из Московской области, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Воронежа. Пресс-служба «Билайна» не объяснила проблемы со связью.

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Политика
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Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней в 2020 году

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2020 г. Документ опубликован на официальном сайте правительства, он был рассмотрен и одобрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений еще 31 мая.

В соответствии с постановлением выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Таким образом, в начале следующего года россияне будут отдыхать восемь дней – с 1 по 8 января. По случаю Дня защитника отечества выходными будут дни с 22 по 24 февраля. В марте тоже будет три праздничных дня – с 7 по 9. В мае запланирован пятидневный отдых с 1 по 5 мая и трехдневный с 9 по 11 мая. Кроме того, россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня по случаю Дня России и 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

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Андрея Малахова внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Ведомости
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Телеведущий Андрей Малахов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт ресурса. Согласно сообщению, журналиста внесли в базу за «сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России».

Накануне Малахов вместе с ведущей Марией Ситтель провел на телеканале «Россия 1» прямой эфир программы «Надо поговорить», который стал альтернативой отмененного телемоста между каналами «Россия 1» и NewsOne. Последний отказался от участия в проекте из-за угроз в адрес журналистов и их семей.

Ранее на Украине завели два уголовных дела в связи с планировавшимся телемостом. Бенефициаров NewsOne заподозрили в финансировании терроризма, а журналистский коллектив – в госизмене.

Украинский сайт «Миротворец» был создан в 2014 г., он позиционирует себя как «интернет-представительство центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных людей, опубликованных без их согласия. Ресурс получил широкую известность после убийства писателя Олеся Бузины и депутата Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, опубликовал «Миротворец».

В базу попадают журналисты, ополченцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и другие граждане, которых основатели сайта считают «изменниками родины» и «агентами Кремля». В базе есть сведения о некоторых российских деятелях культуры.

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Экономика
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Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Ведомости
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Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Из результатов опроса следует, что на продукты питания приходится самая высокая доля расходов в структуре потребления населения. Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в I квартале сократились на 2,3%, данных по II кварталу пока нет. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3%, однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию. Больше всего по итогам прошлого года подорожали пшено и капуста, подсчитал Росстат. Цены на них выросли на 73,6 и 72,8% соответственно. Также выше уровня инфляции подорожали сахар, яйца, репчатый лук, свекла, куры охлажденные и мороженные и морковь.

На втором месте по доле трат идут коммунальные услуги, подсчитали в Сбербанке. Однако во II квартале доля этих расходов незначительно сократилась с 15,4 до 15,2% год к году. Ранее международная сеть FinExpertiza составила рейтинг российских регионов по стоимости услуг ЖКХ. Согласно исследованию, больше всех за коммунальные услуги платят жители Магаданской и Мурманской областей и Камчатского края, меньше всех – жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Также, согласно исследованию Сбербанка, во II квартале снизилась доля расходов на одежду с 10 до 9,7%. Доля доходов, направленных на выплаты процентов по кредитам, не изменилась и составила 6,6%.

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Авто
Новости

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Ведомости
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Мосгорсуд отменил решение нижестоящих инстанций, которые ранее оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 000 руб. за самовольную установку уменьшенных в размерах дорожных знаков, сообщает «Коммерсантъ». Судья посчитала такие знаки безопасными, поскольку они установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, и хорошо освещены.

Дорожные знаки меньшего размера, чем стандартные (500 х 500 мм), появились в Москве на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в конце прошлого года. ГИБДД посчитала такие знаки небезопасными и вынесла два постановления. По одному из них мировой суд оштрафовал ЦОДД на 200 000 руб., по второму штраф в 300 000 руб. Госавтоинспекция назначила самостоятельно. ЦОДД сначала безуспешно пытался обжаловать эти решения в Бабушкинском районном суде, а затем обратился в Мосгорсуд.

Из определения суда, на которое ссылается «Коммерсантъ», следует, что основной спор развернулся вокруг трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ), который допускает установку знаков размером 500 x 500 мм на «нескоростных» улицах. ГИБДД настаивала на том, что ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим стандартам. ЦОДД утверждал, что ПНСТ можно применять без согласований с Госавтоинспекцией. Мосгорсуд согласился с позицией Центра организации дорожного движения.

Ранее вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Министерству промышленности и торговли подготовить поправки к законодательству, переводящие ПНСТ в национальный стандарт. В определении Мосгорсуда упоминается приказ, которым 1 мая 2019 г. был утвержден новый ГОСТ на основе ПНСТ.

Политика
Новости

Следователи уточнили обстоятельства гибели людей на переправе в Туве

Ведомости
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Девять человек погибли в Туве при пересечении реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя, сообщил региональный главк Следственного комитета России.

Когда машина остановилась, ее начало уносить течением, говорится в сообщении. Двое мужчин и женщина выбрались из автомобиля и пытались его удержать, но сильное течение опрокинуло машину. Салон автомобиля, в котором в тот момент находились двое взрослых и семеро детей, быстро заполнился водой, спасти никого не удалось. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать машину. Женщину унесло течением, ее поиски продолжаются.

Как сообщалось ранее, утром 12 июля машина марки «УАЗ» опрокинулась при попытке пересечь реку Шуй в Бай-Тайгинском районе Тувы. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. В регионе объявлен траур.

По предварительным данным, машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей. При этом транспортное средство было старым, а у водителя не было необходимого опыта вождения. Как отметил глава Тувы Шолбан Кара-Оол, автомобиль не доехал до моста, где мог безопасно пересечь реку, всего три километра.

Политика
Новости

В Киеве неизвестный обстрелял из гранатомета здание телеканала «112 Украина»

Ведомости
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В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала «112 Украина» из гранатомета, сообщила киевская полиция. Произошедшее квалифицировано как террористический акт, в городе проводится специальная операция по задержанию стрелка.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около четырех часов утра по местному времени (совпадает с московским). В результате стрельбы никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

О мотивах стрелявшего полиция пока ничего не сообщает. Сам телеканал связал случившееся с тем, что накануне его сотрудники выступили с открытым обращением, попросив Службу безопасности Украины, прокуратуру и дипломатические учреждения защитить их от произвола радикалов, которые якобы пытаются повлиять на редакционную политику.

Политика
Новости

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Ведомости
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Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса. За ограничение высказался 251 человек, против выступили 170 членов палаты представителей. «Это напомнит президенту, что американский народ, как демократы, так и республиканцы, не хотят новой войны на Ближнем Востоке», – цитирует одного из авторов поправок – члена палаты представителей от Калифорнии Ро Ханну – издание The Hill.

В конце июня Трамп распорядился нанести удары по ряду объектов в Иране из-за сбитого американского беспилотника, но в последний момент изменил свое решение, писала газета The New York Times. Иран сбил американский беспилотник, заявив, что аппарат 10 июня нарушил воздушное пространство страны в районе Ормузского пролива. Также США обвинили Иран в двух сериях атак на танкеры вблизи берегов Ирана, в ответ на которые США начали переброску дополнительных войск в район Персидского залива.

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном, которое было заключено в 2015 г., и о восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции против Тегерана, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. В апреле 2019 г. США расширили санкции против Ирана, введя полное эмбарго на иранскую нефть, а через месяц ввели санкции в отношении иранских производителей железа, стали, алюминия и меди.

Иран в ответ официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке. В начале июля Иран заявил, что приступает к обогащению урана выше уровня 3,67%, что нарушает СВПД. В ответ на это заявление США пригрозили Ирану новыми санкциями.

Политика
Новости

Беглов объявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах

Ведомости
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в предвыборных дебатах. Об этом он написал на своей странице в соцсети «В контакте». «Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга» – так объяснил он свое решение.

Под сообщением он запустил голосование. По состоянию на 20.50 мск в нем проголосовали более 2700 человек. Более 80% проголосовавших одобрили заявление Беглова.

Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга 8 июля. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Политик занял должность врио губернатора Петербурга в октябре 2018 г., сменив Георгия Полтавченко. В июне – октябре 2003 г. Беглов также временно исполнял обязанность губернатора города вместо экс-губернатора Владимира Яковлева. Впоследствии новым губернатором города стала Валентина Матвиенко. В мае 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о планах участвовать в выборах главы города на встрече с общественностью Курортного района Петербурга.

В дебатах уже приняли участие конкуренты Беглова Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова. Дебаты прошли на радио «Эхо Москвы».

Политика
Новости

В Туве объявили двухдневный траур по погибшим в ДТП

Ведомости
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Двухдневный траур объявлен в Туве по погибшим в ДТП на реке Шуй, сообщается на сайте правительства республики. Об этом также написал и глава Тувы Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети «В контакте». 12–13 июля в Туве будут приспущены флаги, учреждения культуры и телерадиокомпании отменят развлекательные мероприятия, передачи и торжественные собрания.

Утром 12 июля при попытке пересечения реки Шуй на территории Бай-Тайгинского района опрокинулась машина марки «УАЗ», говорилось в сообщении регионального МВД. В результате погибли девять человек, семеро из которых оказались несовершеннолетними. По состоянию на 16.50 (на четыре часа отличается от московского) местного времени одна женщина числится без вести пропавшей. Еще двоим мужчинам удалось выбраться из транспортного средства и спастись.

«РИА Новости» сообщают, что машина пыталась пересечь реку в неустановленном месте, которое не было оборудовано для автомобилей, машина была старой, а у водителя не было опыта вождения. «Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в 3 километрах», – написал Кара-Оол на своей странице во «В контакте».

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