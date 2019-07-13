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Пользователи пожаловались на сбои в работе «Билайна»

По данным пользователей, с утра 13 июля в работе мобильного оператора «Билайн» наблюдаются проблемы. Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои в интернете и мобильной сети, наибольшее число жалоб на «Билайн» поступило в период с десяти утра до четырех часов дня по московскому времени.

Большинство пользователей жаловались на проблемы с мобильной связью. В сообщениях в социальных сетях говорится, что с утра у некоторых абонентов «Билайна» либо совсем не было связи, либо она была очень слабой. Часть пользователей жаловалась на сбой в работе всех сервисов оператора. Некоторые отмечали проблемы с интернетом.

Большинство жалоб поступило от абонентов из Москвы, Краснодара, Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные Downdetector. Также о проблемах сообщали пользователи из Московской области, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Саратова, Казани, Воронежа. Пресс-служба «Билайна» не объяснила проблемы со связью.