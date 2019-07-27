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В Японии коммерческая ракета упала в море после запуска

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Коммерческая космическая ракета МОМО-4 упала в море через некоторое время после запуска в Японии из-за сбоя в бортовом компьютере. Об этом сообщила в Twitter венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежала ракета.

Запуск был осуществлен около 11 часов утра по московскому времени 27 июля, он транслировался в прямом эфире. Старт прошел в штатном режиме, однако через несколько минут в бортовом компьютере ракеты произошел сбой, который привел к отключению двигателя.

МОМО-4 представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 м с диаметром 50 см. Ее стоимость оценивается в 50 млн иен ($445 000).

Это был четвертый запуск ракеты MOMO, разработанной Interstellar Technologies. Только один из четырех пусков был удачным: в мае МОМО-3 благополучно вышла на заданную орбиту. После того как ракета достигла открытого космоса, она при помощи специальной установки запустила бумажный самолетик.

Ракеты MOMO могут использоваться для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Interstellar Technologies планирует после 2020 г. наладить коммерческое производство таких аппаратов.

Крупные страховые выплаты за неудачные запуски ракет

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У мэрии Москвы еще до начала митинга начались задержания

Ведомости
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К двенадцати часам дня у мэрии Москвы, где 27 июля должен пройти несанкционированный митинг оппозиции, задержали как минимум шесть человек, сообщает «ОВД-инфо». Всех их собираются везти в один из отделов полиции, в какой — пока не сообщается.

Первым задержанным оказался дизайнер Константин Коновалов. По его словам, его задержали во время утренней пробежки. «Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт», — написал он в Twitter.

Один из задержанных, по данным «ОВД-инфо», приехал в Москву из Сочи. Он рассказал изданию, что катался на скейтборде у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что его задержали. Накануне у него в штабе прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков. 

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, в субботу намерены провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы. Неделю назад они выдвинули ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. 

Как власти Москвы готовятся к несанкционированному митингу

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Задержан директор ФБК Иван Жданов

Ведомости
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Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. «Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!» – написал он в Twitter. Других подробностей Жданов не привел.

Накануне в штабе директора ФБК прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков. Об этом сообщал руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков.

Жданов и ряд других оппозиционеров, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у мэрии Москвы несанкционированную акцию. О ней было объявлено еще неделю назад на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты. Оппозиция тогда выдвинула ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму

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Собянин предупредил о провокациях на несогласованной акции у мэрии

Ведомости
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На несогласованной акции протеста, которая должна состояться сегодня у здания мэрии Москвы, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на митинг активно агитируют приезжать граждан из других регионов.

О каких именно провокациях идет речь, мэр не уточнил, отметив только, что это данные правоохранительных органов. «Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», – написал он в Twitter.

Также Собянин призвал оппозицию решать все правовые вопросы в установленном порядке, а не с помощью ультиматумов и беспорядков, которые «ни к чему хорошему не приведут».

Оппозиционеры, не допущенные к выборам в Мосгордуму, неделю назад выдвинули ультиматум московским властям. Они пообещали 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. Оппозиция также требовала встречи с Собяниным, однако мэр так и не ответил на это предложение.

Митинг за допуск независимых кандидатов на выборы

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Трамп призвал ВТО перестать признавать богатые страны развивающимися

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп поручил Торговому представительству США принять меры для того, чтобы некоторые страны перестали признавать в ВТО развивающимися, следует из меморандума президента.

ВТО сегодня использует устаревшее разделение между развитыми и развивающимися странами, что позволяет некоторым членам организации несправедливо получать преимущества на международной торговой арене, считает Трамп. В пример он привел Турцию, Мексику, Южную Корею, Гонконг и другие страны. Особенно ярко это демонстрирует Китай, отмечает американский президент.

Если в течение 90 дней в этом вопросе не будет достигнут существенный прогресс, США в одностороннем порядке перестанут признавать такие страны развивающимися, добавил Трамп.

Администрация США ранее неоднократно выступала за пересмотр международных торговых правил. Трамп не раз грозил выходом страны из ВТО, если организация не станет относиться к ней лучше и справедливее.

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В предвыборный штаб Ильи Яшина пришли с обыском

Ведомости
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В предвыборный штаб главы совета депутатов Красносельского района Ильи Яшина пришли с обыском. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Сейчас в штабе никого нет, рассказал Яшин «МБХ медиа».

Полицейские 26 июля также пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса и в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 24 июля обыски проходили у директора ФБК Ивана Жданова и экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Нескольких незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали на допрос.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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Экономика
Новости

Владельцы «Ядрово» предупредили о возможных выбросах газа на свалке

Ведомости
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Компания, эксплуатирующая мусорный полигон «Ядрово», предупредила о возможных выбросах газа в атмосферу или даже «взрыве газа и пожаре на полигоне». Как пояснили «Коммерсанту» владельцы компании, это может произойти из-за эксплуатации оборудования по сжиганию газа сотрудниками Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы, у которых нет необходимой квалификации.

Накануне Волоколамский городской суд передал аварийной службе арестованное имущество полигона на срок предварительного следствия. В частности, под арест попали уплотнитель для мусора, мини-завод по сжиганию газа, система для сбора фильтрата, весы для взвешивания мусоровозов и система видеонаблюдения.

В отношении ООО «Ядрово» в июне было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Сотрудники компании считают, что судебный процесс сопровождается грубыми нарушениями законодательства.

Владельцы полигона утверждают, что только сотрудники ООО «Ядрово» прошли все этапы обучения работы с заводом по сжиганию газа и знакомы с технологией дегазации. Эксплуатация мощностей без необходимой квалификации, по их мнению, может привести к серьезным последствиям.

По словам подмосковных чиновников, у аварийной службы, которой было передано оборудование, имеются необходимые лицензии на обращение с отходами, пишет «Коммерсантъ».

Весной прошлого года жители Волоколамского района Подмосковья начали жаловаться на неприятный запах с местного мусорного полигона «Ядрово». В больницах оказались около 50 детей с жалобами на плохое самочувствие, однако врачи не нашли у них признаков отравления газом со свалки. В городе проходили многочисленные митинги с требованием закрыть полигон. Однако власти закрыли только часть полигона, где случился выброс свалочного газа.

10 крупнейших свалок Подмосковья

Политика
Новости

МИД России прокомментировал розыск Австрией подозреваемого в шпионаже россиянина

Ведомости
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Россия и Австрия не ведут серьезного разговора по существу в связи с розыском подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, «шпионский скандал» исчерпан, сообщили «Интерфаксу» в российском МИДе.

«Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике», – заявило министерство.

Зайцева подозревают в ведении разведывательной деятельности в ущерб Австрии и разглашении военной тайны. По версии следствия, он передал отставному австрийскому полковнику почти 30 000 евро наличными за выдачу гостайны.

О задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, заподозренного в шпионаже в пользу России, сообщалось в ноябре 2018 г. Kronen Zeitung писала, что он каждые две недели встречался с куратором Юрой и передавал ему некие секретные сведения.

Технологии
Новости

Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о значимых информресурсах

Ведомости
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев опасается, что закон об ограничении доли участия иностранного капитала 20% в информационно значимых интернет-ресурсах ухудшит финансовое положение отечественных компаний. Об этом он сказал «Интерфаксу».

По мнению Мариничева, введение подобных ограничений негативно скажется на инвестициях в отечественную IT-отрасль, тогда как главной задачей должно быть ее развитие. «Это повлияет таким образом, что вообще иностранных инвестиций не будет в IT-отрасли России, в принципе, да их и уже нет», – сказал омбудсмен. Никому не интересно инвестировать в сервисы, которые априори не смогут стать мировыми гигантами, пояснил он.

Фактически этот закон будет стимулировать миграцию специалистов, ухудшать конкурентное положение отечественных IT-компаний в мире и приводить к деградации российских информационных сервисов, продолжил Мариничев. «Это все от абсолютного непонимания, как работает и устроена передача информации», – добавил он.

Ранее 26 июля депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами. Как и в ситуации с официально зарегистрированными СМИ, владение иностранцев и иностранных компаний предлагается ограничить 20% долей или акций.

Политика
Новости

К родителям Янкаускаса пришли с обыском

Ведомости
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Полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса, сообщил он на своей странице в Twitter. Янкаускас уточнил, что не живет в этой квартире.

Мать Янкаускаса сообщила Дождю, что заперлась изнутри и ждет адвоката. По ее словам, 77-летний отец политика находится в подъезде с силовиками, они ему угрожают и выламывают руки. К ним выехала адвокат от проекта «ОВД-инфо» Вера Гончарова.

Вечером 24 июля с обысками пришли к экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову и муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома 14 июля в связи с недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. 27 июля в Москве пройдет несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционеров.

Политика
Новости

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли следователи

Ведомости
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В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального в Москве пришли сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полицейские. Об этом написал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.

Позже Жданов уточнил, что в офисе ФБК начался обыск. Согласно постановлению об обыске, которое зачитал сотрудникам фонда представитель правоохранительных органов, визит следователей и полиции связан с уголовным делом по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). О возбуждении дела СКР сообщил 24 июля. Ведомство уточняло, что поводом для него стал митинг около здания Мосгоризбиркома, прошедший 14 июля.

Одновременно полицейские пришли с обыском к родителям муниципального депутата Константина Янкаускаса. Сам депутат, которому ранее отказали в регистрации кандидатом на сентябрьских выборах в Мосгордуму, заявил, что не проживает по этому адресу уже несколько лет. Он связал происходящее с подготовкой протестной акции против отказа в допуске независимых кандидатов к предстоящим выборам.

Вечером 24 июля с обысками также пришли к директору ФБК Жданову, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и его соратнику Александру Соловьеву, а также муниципальному депутату Николаю Баландину. Жданова, Гудкова, Юлию Галямину, Любовь Соболь, Елену Русакову и Янкаускаса также вызвали на допрос. Самого Навального суд ранее отправил под арест на 30 суток за призывы к участию в протестной акции у здания московской мэрии 27 июля.

Политика
Новости

На митинге 27 июля в Москве будут искать уклонистов

Ведомости
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Уклоняющихся от военной службы будут искать на несогласованном митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Анализ проведенных в Москве массовых публичных акций показал, что среди их участников много лиц, уклоняющихся от военной службы, рассказали в департаменте. Для их выявления с целью последующего призыва в городе будут задействованы специальные группы.

У задержанных на акции молодых людей будут проверять законность получения ими военных билетов, сказал «Интерфаксу» источник, близкий к столичному военкомату. По его словам, возможны отмены решения о предоставлении отсрочки. О несовершеннолетних информация будет вноситься в личные дела, «в том числе возможны варианты службы с более суровыми климатическими условиями», добавил собеседник агентства.

В Москве 20 июля прошел согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. На нем политик Алексей Навальный призвал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля. За это суд 24 июля арестовал его на 30 суток.

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