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В Японии коммерческая ракета упала в море после запуска

Коммерческая космическая ракета МОМО-4 упала в море через некоторое время после запуска в Японии из-за сбоя в бортовом компьютере. Об этом сообщила в Twitter венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежала ракета.

Запуск был осуществлен около 11 часов утра по московскому времени 27 июля, он транслировался в прямом эфире. Старт прошел в штатном режиме, однако через несколько минут в бортовом компьютере ракеты произошел сбой, который привел к отключению двигателя.

МОМО-4 представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 м с диаметром 50 см. Ее стоимость оценивается в 50 млн иен ($445 000).

Это был четвертый запуск ракеты MOMO, разработанной Interstellar Technologies. Только один из четырех пусков был удачным: в мае МОМО-3 благополучно вышла на заданную орбиту. После того как ракета достигла открытого космоса, она при помощи специальной установки запустила бумажный самолетик.

Ракеты MOMO могут использоваться для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Interstellar Technologies планирует после 2020 г. наладить коммерческое производство таких аппаратов.

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