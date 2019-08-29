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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю. Об этом заявил сооснователь Alibaba Джек Ма, выступая на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае вместе с основателем Tesla Илоном Маском, передает Bloomberg.

По его словам, люди смогут работать по четыре часа три дня в неделю. Это станет возможным благодаря технологическому развитию и реформе образовательной системы, отметил он.

В качестве примера технологического развития Ма привел электричество. «Сила электричества заключается в том, что оно дает людям больше свободного времени для посещения караоке или танцевальных вечеринок по вечерам. Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они – люди», – подчеркнул сооснователь Alibaba.

Говоря об образовательной системе, он подчеркнул, что в следующие 10–20 лет каждый человек, страна и правительство должны сконцентрироваться на ее реформе, чтобы «дети смогли найти работу, работу, на которой требуется проводить три дня в неделю, четыре часа в день». «Если мы не изменим образовательную систему, у нас будут проблемы», – добавил он.

«Я не беспокоюсь по поводу работы. У компьютеров есть чипы, а у людей – сердца. Сердце – вот источник мудрости», – подчеркнул Ма. Он назвал существующую образовательную систему устаревшей, созданной для индустриального периода. По его словам, в будущем машины будут показывать более хорошие результаты в некоторых областях, чем люди. Образовательная система, которая необходима, должна делать людей более креативными.

Маск согласился с Ма в вопросе образовательной системы, не преминув прорекламировать свой проект Neurolink, который призван объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом. «Она [образовательная система] очень медленная, а лекции – это самое худшее. В будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой предмет мгновенно, это будет похоже на матрицу», – подчеркнул он.