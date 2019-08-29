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«Яндекс.Такси» запустил доставку посылок в Москве

«Яндекс.Такси» запустил в Москве услугу доставки водителями небольших посылок, сообщается в блоге сервиса.

Как отмечается в сообщении, заказать услугу так же просто, как и такси, но есть одно отличие – необходимо указать номер телефона получателя. Получателю будет отправлено смс со ссылкой на сайт, где можно будет отслеживать движение автомобиля по маршруту. Клиенту необходимо отнести посылку к машине и передать водителю, а получателю – выйти за ней и забрать, когда машина подъедет к пункту назначения.

Минимальная цена заказа – 249 руб., в нее входят первые шесть минут и 2 км поездки. Оплатить услугу можно картой, Apple Pay или Google Pay.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет, отмечает «Яндекс.Такси». Посылка должна помещаться в машину и быть не тяжелее 20 кг. Нельзя отправлять вещь, которая может испортить салон автомобиля, к примеру растение в горшке или жидкость в открытой таре. Нельзя перевозить и животных без сопровождения. В рамках услуги разрешено отправлять чемоданы, цветы, документы, пакеты с вещами, но запрещено – велосипеды, стиральные машинки или торшеры, приводит в пример сервис.

В Москве услуга заработает в течение нескольких дней, а позже появится в других городах России, отметил «Яндекс.Такси».

Сервис такси Gett запустил службу доставки посылок Gett Delivery в Москве в 2016 г. В следующем году она появилась в других городах – Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. В рамках сервиса существует ограничение по весу – 20 кг – и по размеру – 170x170x170 см.