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«Яндекс.Такси» запустил доставку посылок в Москве

Ведомости
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«Яндекс.Такси» запустил в Москве услугу доставки водителями небольших посылок, сообщается в блоге сервиса.

Как отмечается в сообщении, заказать услугу так же просто, как и такси, но есть одно отличие – необходимо указать номер телефона получателя. Получателю будет отправлено смс со ссылкой на сайт, где можно будет отслеживать движение автомобиля по маршруту. Клиенту необходимо отнести посылку к машине и передать водителю, а получателю – выйти за ней и забрать, когда машина подъедет к пункту назначения.

Минимальная цена заказа – 249 руб., в нее входят первые шесть минут и 2 км поездки. Оплатить услугу можно картой, Apple Pay или Google Pay.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет, отмечает «Яндекс.Такси». Посылка должна помещаться в машину и быть не тяжелее 20 кг. Нельзя отправлять вещь, которая может испортить салон автомобиля, к примеру растение в горшке или жидкость в открытой таре. Нельзя перевозить и животных без сопровождения. В рамках услуги разрешено отправлять чемоданы, цветы, документы, пакеты с вещами, но запрещено – велосипеды, стиральные машинки или торшеры, приводит в пример сервис.

В Москве услуга заработает в течение нескольких дней, а позже появится в других городах России, отметил «Яндекс.Такси».

Сервис такси Gett запустил службу доставки посылок Gett Delivery в Москве в 2016 г. В следующем году она появилась в других городах – Петербурге, Казани, Новосибирске и Краснодаре. В рамках сервиса существует ограничение по весу – 20 кг – и по размеру – 170x170x170 см.

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Бизнес
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Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции

Ведомости
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС». Источник «Интерфакса», близкий к Газпрому, уточнил, что зарплаты вырастут именно у рабочего персонала, а не сотрудников центрального аппарата монополии.

Оклады у рабочих «Газпрома» будут проиндексированы на уровень значительно повышающий рост цен. По итогам июля годовая инфляция составила 4,6%, и Минэкономразвития ожидает ее дальнейшего снижения.

По словам Миллера, за производственными и финансовыми успехами люди, которые их обеспечивают. В первом полугодии чистая прибыль «Газпрома» выросла на 32,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 878,64 млрд руб., говорится в отчетности компании по МСФО за второй квартал. Чистая прибыль за апрель-июнь выросла на 16% до 300,59 млрд руб., выручка сократилась на 2,6% до 1,78 трлн. руб.

EBITDA компании снизилась на 13% — до 497,339 млрд руб.

«Газпром» на данный момент — самая дорогая компания России. В июле монополия продала неизвестному покупателю 2,93% собственных акций за 139 млрд руб.

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Политика
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СМИ: Сенцова этапировали из колонии на Ямале в Москву

Ведомости
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Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме, этапировали из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в Москву. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. По его словам, режиссера поместили в СИЗО-2, известный как Бутырская тюрьма, в рамках процесса обмена между Россией и Украиной. Информацию об этапировании Сенцова в Москву подтвердил источник ТАСС.

О том, что Сенцова вывезли из колонии в ЯНАО, первым 29 августа написало издание Baza. Куда вывезли режиссера, канал не уточнял. Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова, написал в своем Telegram-канале руководитель «Агоры» Павел Чиков.

Координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина сказала РБК, что пока у нее нет информации об этапировании Сенцова. Пресс-секретарь ФСИН России не ответила на запрос издания.

Накануне, 28 августа, суд в Киеве освободил главного редактора украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского из СИЗО, изменив ему меру пресечения под личное поручительство. Он был обвинен на Украине в государственной измене. Изменение меры пресечения журналисту произошло на фоне обсуждения между Россией и Украиной обмена удерживаемых лиц. РБК писал, что речь идет об обмене «33 на 33» без учета Вышинского, который может быть обменен по особой схеме. Адвокаты журналиста говорили, что он не будет участвовать в обмене. Будет ли освобожден в этот раз Сенцов, источники РБК сказать затруднялись.

Провести обмен Сенцова на Вышинского в июле этого года предложил офис президента Украины Владимира Зеленского. В июне 2018 г. во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможности обмена Сенцова на Вышинского. Он отметил, что журналист был задержан за «прямую профессиональную деятельность», в то время как режиссер – за подготовку террористического акта. «Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые», – подчеркнул Путин.

В 2015 г. Сенцов был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он был отправлен в колонию в городе Лабытнанги (ЯНАО).

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Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Ведомости
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В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю. Об этом заявил сооснователь Alibaba Джек Ма, выступая на всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае вместе с основателем Tesla Илоном Маском, передает Bloomberg.

По его словам, люди смогут работать по четыре часа три дня в неделю. Это станет возможным благодаря технологическому развитию и реформе образовательной системы, отметил он.

В качестве примера технологического развития Ма привел электричество. «Сила электричества заключается в том, что оно дает людям больше свободного времени для посещения караоке или танцевальных вечеринок по вечерам. Я думаю, что благодаря искусственному интеллекту у людей будет больше времени наслаждаться тем, что они – люди», – подчеркнул сооснователь Alibaba.

Говоря об образовательной системе, он подчеркнул, что в следующие 10–20 лет каждый человек, страна и правительство должны сконцентрироваться на ее реформе, чтобы «дети смогли найти работу, работу, на которой требуется проводить три дня в неделю, четыре часа в день». «Если мы не изменим образовательную систему, у нас будут проблемы», – добавил он.

«Я не беспокоюсь по поводу работы. У компьютеров есть чипы, а у людей – сердца. Сердце – вот источник мудрости», – подчеркнул Ма. Он назвал существующую образовательную систему устаревшей, созданной для индустриального периода. По его словам, в будущем машины будут показывать более хорошие результаты в некоторых областях, чем люди. Образовательная система, которая необходима, должна делать людей более креативными.

Маск согласился с Ма в вопросе образовательной системы, не преминув прорекламировать свой проект Neurolink, который призван объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом. «Она [образовательная система] очень медленная, а лекции – это самое худшее. В будущем с Neuralink вы сможете просто загрузить любой предмет мгновенно, это будет похоже на матрицу», – подчеркнул он.

Новости СМИ2
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Mail.ru Group рассказала о своем выходе на рынок цифровой наружной рекламы

Ведомости
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Mail.ru Group до конца 2019 г. начнет продавать цифровую наружную рекламу в партнерстве с Gallery через свою платформу myTarget, рассказала «Коммерсанту» пресс-служба холдинга. Также холдинг планирует запустить продажи цифровых ситибордов и суперсайтов. С августа группа уже продает цифровые билборды Gallery через менеджеров.

Договор с Mail.ru Group подписан на год с возможностью пролонгации, рассказала заместитель гендиректора по стратегическому развитию Gallery Татьяна Абрамова. По ее словам, на начальном этапе будут задействованы цифровые конструкции Gallery в Москве, в ближайшее время – в Санкт-Петербурге.

Условия партнерства стороны не раскрыли. 

Ранее на рынок цифровой наружной рекламы вышел «Яндекс». В мае 2018 г. он тоже начал партнерство с Gallery, а в декабре – с Russ Outdoor. Условия сотрудничества также не раскрывались.

У Mail.ru Group и «Яндекса» разные продукты с точки зрения использования данных, пояснили «Коммерсанту» в компаниях. Первая показывает рекламу в реальном времени для автомобилистов, которые находятся в зоне видимости конструкции, используя социально-демографический таргетинг. Вторая использует социально-демографические данные уже по итогам кампании для аналитики и ретаргетинга, но не ориентируется на них изначально.

Новости СМИ2
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Политика
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Politico узнало о заморозке Трампом военной помощи для Украины

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп попросил свою команду, занимающуюся национальной безопасностью, пересмотреть программу военной помощи Украине, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации главы государства. Речь идет о $250 млн, которые должны были быть выделены в 2019 г. на вооружение, обучение, оборудование и поддержку в сфере разведки.

По словам собеседника издания, Трамп принял решение, чтобы убедиться, что деньги «максимально используются в интересах США». Среди тех, кто занимается пересмотром военной помощи Украине, – министр обороны США Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Как отмечает Politico, деньги, которые должны быть направлены Украине, заморожены. Пока они находятся на пересмотре, они не могут быть потрачены, в то время как крайний срок их передачи – 30 сентября.

Заморозку денег подтвердил Politico официальный представитель комиссии по бюджетным ассигнованиям в палате представителей США Эван Холландер. «Нам известно о задержке финансирования для Украины. Мы всерьез обеспокоены заморозкой этих денег, и мы в срочном порядке пытаемся выяснить у администрации [президента], почему эти ресурсы задерживаются», – заявил он. Комитет по вооруженным силам в палате представителей также подтвердил заморозку денег. Он запросил дополнительную информацию о том, что это означает.

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Политика
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В Лондоне начались протесты после решения о приостановке работы парламента

Ведомости
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Массовые протесты начались в Лондоне после того, как королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Об этом передают британские СМИ. Акции оппозиции также проходят в Манчестере и Эдинбурге.

В Лондоне протестующие собрались в центре города, недалеко от резиденции премьер-министра, сообщает BBC. Демонстранты скандируют: «Защитим демократию, остановим Бориса», «Остановим переворот». Один из протестующих, изображающий Джонсона, вышел на Даунинг-стрит с лопатой и установил импровизированную могилу с надписью «Покойся с миром, демократия».

Толпы демонстрантов перекрыли главную дорогу рядом с парламентом, пишет The Guardian. Протестующие держат плакаты с надписью «Остановим переворот». Эта фраза стала главным лозунгом сегодняшнего протеста.

В среду, 28 августа, королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение приостановить работу парламента. С такой инициативой к ней обратился премьер Борис Джонсон. Работа парламента должна быть приостановлена с 9–12 сентября по 14 октября.

Приостановка связана с планами Джонсона вывести Великобританию из Евросоюза 31 октября. Позднее начало работы парламента означает, что у депутатов почти не останется времени, чтобы внести свой вклад в работу над условиями Brexit.

Бизнес
Новости

«Транснефть» и Минфин разошлись в 26 раз в оценке промежуточных дивидендов

Ведомости
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«Транснефть» и Министерство финансов кардинально разошлись в оценках потенциальных промежуточных дивидендов компании. Как сообщает «Интерфакс», трубопроводная монополия намерена выплатить промежуточные дивиденды за 2019 г. в размере 1,3 млрд руб. Хотя ведомство ждет от компании 34,5 млрд руб.

Расхождения связаны с тем, что Минфин и «Транснефть» рассчитывают выплаты от разной прибыли: ведомство считает на основе чистой прибыли, а компания – на основе нормализованной. Нормализованная прибыль значительно меньше чистой, потому что она не учитывает прибыли зависимых и совместно контролируемых компаний, а также доходы, полученные от переоценки финансовых вложений, положительного сальдо курсовых разниц, и прочие нерегулярные составляющие.

Минфин, ссылаясь на протокол совещания у премьера Дмитрия Медведева от 24 января, хочет довести уровень дивидендных выплат «Транснефти» до 50% от чистой прибыли за 2018 г. Компания уже выплатила дивиденды на сумму 77,6 млрд руб. По подсчетам Минфина, эта сумма составляет 34,6% от чистой прибыли по МСФО (224 млрд руб.). Ведомство хочет, чтобы «Транснефть» промежуточными дивидендами «добрала» недостающие 15,4%, т. е. примерно 34,5 млрд руб.

Компания же утверждает, что в документах, на которые ссылается Минфин, речь идет о направлении на дивиденды 50% нормализованной консолидированной чистой прибыли. Согласно подсчетам «Транснефти», она уже направила на дивиденды за 2018 г. 51,2% прибыли. В качестве промежуточных дивидендов она готова заплатить 1,3 млрд руб.

Бизнес
Новости

РБК сообщил о дефиците авокадо в российских магазинах

Ведомости
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За последний год в России резко вырос спрос на авокадо, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитической компании GfK (отслеживает ежедневные покупки 20 000 домохозяйств по всей России). По ее данным, число россиян, хоть раз купивших этот фрукт с августа 2018 г. по июль 2019 г., выросло в два раза по сравнению с предыдущим годовым периодом. Кроме того, покупать авокадо стали чаще – в среднем 3,2 раза в год.

Рост спроса на авокадо привел к тому, что в августе 2019 г. торговые сети столкнулись с сезонной нехваткой этого фрукта, пишет РБК: потребители заметили, что в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а в других – либо была в наличие только продукция низкого качества, либо по высокой цене.

Нехватку товара изданию подтвердили торговые сети «Лента», «Вкусвилл», компания Mangoed, специализирующаяся на продаже экзотических фруктов, кафе Avocado Point, ресторан «Мясо&Рыба». Кроме того, собеседники РБК отмечают рост цен на авокадо у поставщиков.

Основной причиной нехватки авокадо издание называет смену сезонного поставщика. После введения продуктового эмбарго в 2014 г. число стран, из которых можно ввозить этот фрукт, сильно сократилось, поэтому при смене сезонов торговым сетям сложно быстро переориентироваться. В зимний период крупнейший поставщик авокадо – Израиль, в течение года поставки идут из Африки, Латинской Америки, Доминиканы.

В этом году Кения сократила поставки более чем в два раза из-за неурожая, рассказал РБК гендиректор Mangoed Глеб Матюхов. В «Ленте» изданию пояснили, что поставки из Израиля еще не начались, а из Кении поступает продукция низкого качества, поэтому ее не принимают на реализацию. «Вкусвилл» также отметил, что в Кении сезон уже закончился, а в Латинской Америке еще не начался. Сейчас в магазинах сети есть авокадо из Колумбии и Перу и ожидается продукция из Чили, но поставки оттуда запаздывают.

Технологии
Новости

Суд частично удовлетворил иск фаната ЦСКА к Mash

Ведомости
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Савеловский районный суд частично удовлетворил иск лидера одной из фанатских группировок ЦСКА – White Horse – Ильи Златогорова к Mash, обязав Telegram-канал опровергнуть порочащую истца информацию. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, суд взыскал с ответчика 30 000 руб. морального ущерба и обязал возместить истцу нотариальные расходы в размере 20 300 руб. и расходы на юриста на сумму 30 000 руб. В остальной части требований суд отказал. Истец сообщил, что доволен решением.

Златогоров подал иск к Mash о защите чести, достоинства и деловой репутации в конце марта. Он просил признать порочащими и не соответствующими действительности сведения о его причастности к беспорядкам и задержании. Златогоров требовал обязать Mash опубликовать опровержение, а также взыскать с Telegram-канала 1 млн руб. в качестве компенсации за моральный ущерб.

В декабре прошлого года Mash сообщил о задержании Златогорова. В публикации утверждалось, что лидер White Horse причастен к организации ноябрьских беспорядков на Воронцовом Поле перед матчем ЦСКА с итальянским клубой «Рома». Через несколько дней после этой публикации Златогоров сообщил, что его уволили с работы.

Бизнес
Новости

РБК узнал схему финансирования мегапроекта «Газпрома» на Балтике

Ведомости
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Наблюдательный совет ВЭБ.РФ 29 августа планирует рассмотреть вопрос о финансировании проекта «Газпрома» и бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского – строительство промышленного кластера в районе порта Усть-Луга на Балтийском море, пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно презентации проекта, с которой ознакомилось издание, общая потребность в финансировании промышленного кластера в Усть-Луге оценивается в 2,4 трлн руб. Из них капитал проекта – 717 млрд руб., а 1,672 трлн руб. – долговое финансирование. Проект рассчитан на 2019–2024 гг. и будет состоять из двух частей – газоперерабатывающего и СПГ-завода (строительством которого будет заниматься компания-оператор «Русхимальянс», созданная «Газпромом» и «Русгаздобычей» Оболенского) и газохимического комплекса (компанией-оператором выступит Балтийский химический комплекс, подконтрольный «Русгаздобыче»).

Начальный этап реализации проекта потребует около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд руб. – займы «Газпрома». За счет этих средств планируется подготовить проектную документацию. ВЭБ и «Газпром» могут поучаствовать и в проектном финансировании. Для этого госкорпорации могут получить от правительства в виде имущественного взноса в капитал или депозиты ФНБ еще 427 млрд руб. Дополнительно 140 млрд руб. проектная компания может получить от «Газпрома». Таким образом, на кредиты и субсидии ВЭБа придется в общей сложности 538,5 млрд руб. – около 23% от общей потребности проекта в финансировании, а на займы «Газпрома» – 178 млрд руб.

Кроме того, ВЭБ поучаствует в долговом финансировании наряду с другими российскими банками, отмечается в презентации. Госкорпорация рассчитывает, что около 22% долгового финансирования (378 млрд руб.) предоставят иностранные банки под гарантии экспортных кредитных агентств.

Ранее «Ведомости» выяснили, что предправления «Газпрома» Алексей Миллер попросил правительство поддержать свои мегапроекты по возведению комплекса по переработке и сжижению газа и крупнейшего в стране газохимического комплекса рядом с Усть-Лугой. В письме на имя премьера Дмитрия Медведева Миллер просил поручить ВЭБу вынести на обсуждение наблюдательного совета вопрос о финансировании начального этапа обоих проектов.

Газохимический кластер «Газпрома» возле Усть-Луги будет способен переработать 45 млрд куб. м газа в год и произвести более 19 млрд куб. м метана, 13 млн т СПГ, более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов и около 4 млн т этана. Последний планируется отправлять на переработку на расположенный рядом газохимический комбинат, который производит 3 млн т этилена и 3 млн т базовых полимеров.

Экономика
Новости

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать «дочку» ВЭБ.РФ

Ведомости
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Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка – и обязал Киев возместить госкорпорации понесенные судебные расходы. Об этом говорится в комментарии ВЭБ.РФ, поступившем в редакцию «Ведомостей».

После того как госкорпорация обратилась в международный арбитраж 21 августа, министерство юстиции Украины ускорило процесс изъятия акций Проминвестбанка и их реализации на аукционе, отметил ВЭБ.РФ. Однако, по его данным, на Украине не нашлось финансовых групп, готовых поучаствовать в покупке. Аукцион по продаже 99,7726% акций Проминвестбанка должен был состояться 28 августа. За сутки до него стало известно, что ни одной заявки на участие не поступило, хотя несколько компаний проявляли интерес к активу, сообщил «Интерфакс».

Ранее Печерский районный суд Киева предписал приостановить продажу акций Проминвестбанка. Однако ВЭБ.РФ опасался, что Украина откажется исполнять это решение и задействует административный ресурс для его отмены, поэтому обратился еще и в стокгольмский арбитраж.

Украинские «дочки» Сбербанка, ВТБ и ВЭБ.РФ с 2017 г. находятся под санкциями. Киевский суд в сентябре прошлого года арестовал их акции. ВЭБ.РФ стал собственником Проминвестбанка в 2008 г. Госкорпорация инвестировала в его развитие около $2,7 млрд.

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