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«Мираторг» может купить первый актив на юге России под новый проект

«Мираторг» Виктора и Александра Линников может купить 7000 га земли в Ставропольском крае у фонда AVG Capital Partners Рустема Миргалимова, сообщает газета «Коммерсантъ».

Компания подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% ООО «Изобилие», входящей в портфель фонда. «Изобилие» выращивает в Ставропольском крае кукурузу и сою. В случае покупке первого актива на юге страны «Мираторг» сможет создать крупное производство овощей и картофеля мощностью 300 000 т в год, отмечает издание.

Средняя стоимость сельхозземли в Ставропольском крае – 90 000 руб. за 1 га, рассказал газете директор «Совэкона» Андрей Сизов. При наличии системы орошения земель она может быть и выше 100 000 руб. за 1 га. Таким образом, покупка «Изобилия» может обойтись «Мираторгу» более чем в 670 млн руб. В «Мираторге» и AVG Capital Partners не ответили на запрос газеты.

«Мираторг» – один из крупнейших российских производителей говядины, свинины и мяса птицы. По данным BEFL на май 2019 г., холдинг занимает первое место среди владельцев сельскохозяйственных земель в России, управляя около 1 млн га. Основные активы сосредоточены в центре страны и Черноземье. По оценке Infoline, выручка холдинга в 2018 г. сократилась на 0,5% до 111,6 млрд руб. без НДС.