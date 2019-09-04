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Google заплатит рекордный штраф за сбор данных детей на YouTube

Google заплатит штраф в размере $170 млн за незаконный сбор видеохостингом YouTube информации о детях без согласия их родителей. Это самый большой штраф, который выплачивали Федеральной торговой комиссии США (FTC) за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Соглашение также обязывает Google и YouTube разработать и внедрить систему, которая позволит идентифицировать детский контент. Кроме того, они должны будут предоставлять отчет о своей практике сбора данных и проверяемые согласия родителей.

В прошлом году коалиция групп по защите конфиденциальности пожаловалась в FTC на то, что YouTube в нарушение закона собирает информацию о несовершеннолетних без согласия их родителей и использует ее в таргетированной рекламе.

В 2015 г. компания создала отдельное приложение для детского контента YouTube Kids. В нем не собираются персональные данные пользователей. Сервис рассматривал возможность перенести в него весь детский контент, а также запустить YouTube Kids для браузеров.