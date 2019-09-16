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МТС начнет предлагать в своих салонах установку приложений «Яндекса»

Сотовый оператор МТС договорился с «Яндексом» о том, что с октября этого года будет предлагать покупателям смартфонов в своих салонах установить пакет приложений, включающий сервисы этой интернет-компании. Об этом «Коммерсанту» сообщил источник на рынке связи.

По его словам, базовый пакет будет включать «Мой МТС», «МТС Деньги», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Такси» или Uber, «Яндекс.Драйв» и принадлежащий «Яндексу» сервис продажи подержанных автомобилей «Авто.ру». Как отметил источник, продавцы МТС будут получать бонусы за установку пакета и комиссию до 250 руб. за регистрацию уникальных пользователей в «Яндекс.Драйве» и первую поездку в «Яндекс.Такси».

МТС рассматривает возможность протестировать разработанную «Яндексом» программу установки «сервисов МТС и других приложений на смартфоны клиентов», сообщил представитель оператора. Стоимость услуги будет определена позднее, подчеркнул он.

«Яндекс» не стал комментировать условия сотрудничества с МТС. Проект позволит пользователям не тратить время на поиск и установку приложений, сказал представитель компании.

«Яндекс» уже имеет аналогичное сотрудничество со «Связным» и «Вымпелкомом», которому принадлежит «Билайн». Вице-президент по продажам «Связного» Давид Борзилов рассказал, что ритейлер совместно с «Яндексом» запустил услугу по установке приложений несколько лет назад. В салонах «Вымпелкома» предлагается установить «Яндекс.Браузер», также в них будут продавать подписки на «Яндекс.Плюс», отметил представитель оператора.