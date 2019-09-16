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Чистая прибыль HeadHunter выросла почти на 70%

Чистая прибыль российской рекрутинговой компании HeadHunter в первом полугодии 2019 г. выросла на 67% до 514 млн руб., отчиталась компания. Выручка компании выросла на 28,5% до 3,58 млрд руб. Показатель EBITDA – на 37,5% до 1,5 млрд руб. Выручка компании в отдельно взятом II квартале выросла на 25,7% до 1,9 млрд руб., чистая прибыль упала на 14,4% до 275,2 млн руб. Показатель EBITDA вырос на 8,6% до 756 млн руб.

Сейчас HeadHunter занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала по выручке и числу вакансий. По данным платформы веб-аналитики SimilarWeb, HeadHunter занимает 3-е место в мире по популярности в рейтинге сайтов в сфере трудоустройства после сайтов indeed.com и jooble.org. Компания намерена расширяться в России, в том числе за счет небольших городов и скупки конкурентов.

9 мая 2019 г. HeadHunter Group PLC провела IPO на NASDAQ, разместив американские депозитарные акции (ADS, каждая соответствует одной обыкновенной акции) по верхней границе диапазона – $13,5. За первые два дня стоимость акций компании выросла на 24% до $16,75.

Инвесторы позитивно отреагировали на отчетность российского рекрутера: акции компании выросли на 5% до $21, капитализация компании превысила $1 млрд.