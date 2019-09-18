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Белоусов рассказал Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы

Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание президента Владимира Путина на то, что за «восемь неудач» при венчурном инвестировании бюджетных денег «можно получить 20 лет суммарно». Так, по его словам, устроено законодательство. И именно по этой причине «все убегают от этого венчурного финансирования», уверен помощник президента. Об этом Белоусов рассказал Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Белоусов отметил, что в России есть ниша посевного финансирования (высокорисковых инвестиций в бизнес или компании на раннем этапе развития), где работает, например, фонд Бортника. «У нас есть несколько институтов развития, которые подхватывают крупные проекты, а вот эта ниша [венчурного финансирования] отсутствует», – посетовал он. С другой стороны, венчурное финансирование «абсолютно необходимо», потому что другой формы работы со стартапами мир не придумал, заключил помощник президента.

Путин поручил вице-премьеру Максиму Акимову подготовить соответствующие предложения по изменению законодательства, пообещав поддержать их. По мнению президента, вопрос лишь в том, какой риск допустим при вложениях бюджетных средств в стартапы. Акимов пояснил, что уже идет диалог со Счетной палатой и прокуратурой по этому вопросу. Он подчеркнул, что вопрос не в деньгах, которые есть («у нас только по грантам фонда "Сколково" их 26 млрд [руб.])», а в том, что эти средства «не выбираются».

Путин в ответ пообещал сам договориться и со Счетной палатой, и с прокуратурой. Он призвал также «не придумывать колесо» и обратиться к международной практике. «В конечном итоге вопрос сведется к одному: в каком объеме готовы рисковать и что списывать будут. Вот и все», – заключил президент.