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«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard

Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard). Об этом сами компании сообщили «Коммерсанту».

Как рассказал представитель оператора, абоненты смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. По его словам, в дальнейшем «Мегафон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Это первое подобное сотрудничество для российской телеком-отрасли, подчеркнул представитель сотового оператора. В будущем, сообщил он, на «Мегафон игры» планируется привлекать и других крупных разработчиков и издателей. Зарабатывать оператор намерен на росте лояльность действующих абонентов, а также комиссии от продажи отдельных сервисов и услуг, добавил представитель.

Blizzard известна такими играми, как World of Warcraft и Overwatch, Diabli и Hearthstone. По данным агентства Newzoo, Activision Blizzard по итогам 2018 г. занимала пятое место по игровой выручке в мире с 6,9 $млрд. Она уступила Tencent, Sony, Microsoft и Apple.

Свои показатели в России Blizzard Entertainment не раскрывает.