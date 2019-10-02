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«Мегафон» стал партнером производителя игр Blizzard

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Первым партнером «Мегафона» в рамках запущенного 2 октября портала «Мегафон игры» стал американский производитель игр Blizzard Entertainment (входит в Activision Blizzard). Об этом сами компании сообщили «Коммерсанту».

Как рассказал представитель оператора, абоненты смогут покупать игры Blizzard, оплачивать доступ к принадлежащему ей сервису Battle.net со счета мобильного телефона. По его словам, в дальнейшем «Мегафон» планирует обеспечить бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах.

Это первое подобное сотрудничество для российской телеком-отрасли, подчеркнул представитель сотового оператора. В будущем, сообщил он, на «Мегафон игры» планируется привлекать и других крупных разработчиков и издателей. Зарабатывать оператор намерен на росте лояльность действующих абонентов, а также комиссии от продажи отдельных сервисов и услуг, добавил представитель.

Blizzard известна такими играми, как World of Warcraft и Overwatch, Diabli и Hearthstone. По данным агентства Newzoo, Activision Blizzard по итогам 2018 г. занимала пятое место по игровой выручке в мире с 6,9 $млрд. Она уступила Tencent, Sony, Microsoft и Apple.

Свои показатели в России Blizzard Entertainment не раскрывает.

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Стиль жизни
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Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»

Ведомости
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Умер композитор Гия Канчели, сообщает грузинский телеканал «Имеди». Ему было 84 года.

По данным «Рустави 2», в последнее время Канчели тяжело болел и в августе проходил лечение в больнице. Жил он Бельгии, но в последнее время находился в Грузии, отмечает телеканал.

Канчели родился в 1935 г. Учился в Тбилиси – на геологическом факультете Тбилисского университета и Тбилисской консерватории. Был заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шоты Руставели и секретарем Союза композиторов Грузинской ССР.

Композитор писал музыку для фильмов Георгия Данелии, в частности для «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй». Он автор и больших симфонических произведений. Написанная им в 1977 г. симфония In memoria Michelangelo («Памяти Микеланджело») принесла ему международное признание.

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Бизнес
Новости

Wildberries начала сотрудничать с самозанятыми

Ведомости
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Онлайн-ритейлер Wildberries начал сотрудничать с самозанятыми россиянами. Об этом рассказал «Коммерсанту» директор по развитию компании Вячеслав Иващенко.

По его словам, таким образом ритейлер планирует привлечь к 2020 г. до 3000 новых партнеров. Работа с малым бизнесом – часть стратегии на 2019 г., сейчас с компанией работают 15 000 поставщиков, из которых 9000 – представители малого и среднего бизнеса, отметил Иващенко.

С Wildberries могут работать начинающие производители одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, перечислил директор по развитию.

Взаимоотношения с поставщиками, в частности самозанятыми, происходят в электронном виде на специальном портале, отмечает «Коммерсантъ». В марте этого года Wildberries снизила комиссию с 38 до 19%. А в июле компания начала открывать центры экспертизы, объединяющие образовательные и логистические функции для поставщиков.

Wildberries – крупнейший в России онлайн-ритейлер. Его оборот за 2018 г., по данным Data Insight, составил 111,2 млрд руб. В августе число собственных пунктов выдачи заказов компании достигло 5000, они расположены в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. В сентябре компания объявила, что планирует построить логистический центр в Словакии для выхода на рынки в Европе.

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Политика
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NASA ведет переговоры о местах на «Союзах» для полетов к МКС

Ведомости
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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с «Роскосмосом» о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию после весны 2020 г. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максима Харламова.

В 2011 г. американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. После этого экипажи на МКС доставляли только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon от компании SpaceX и Starliner от Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Источник агенства в ракетно-космической отрасли сообщал, что старт первого корабля Starliner без экипажа запланирован на 28 октября, но срок могут перенести на более поздний.

В августе генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявлял журналистам, что полеты европейских космонавтов на МКС могут продолжать осуществляться на российских кораблях «Союз», если будет достигнута соответствующая договоренность с «Роскосмосом». До этого руководитель постоянного представительства Европейского космического агентства в Москве Рене Пишель заявил о прекращении полетов на «Союзах» и дальнейшем использовании американских кораблей.

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Политика
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«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Ведомости
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Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». К весне 2020 г. госкорпорация должна завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК.

По данным издания, первый вариант включает очистку баланса предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, а также приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Во втором варианте предлагается сократить мощность заводов и их персонал. В третьем варианте «Ростех» кроме оптимизации рассчитывает на господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать лизинговую авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства также потребуется субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

Уточняется, что все варианты развития включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения долгов прошлых лет. Общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 млрд руб. Получение субсидии позволит сократить долг до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. также потребуется реструктурировать.

В «Ростехе» «Коммерсанту» сообщили, что ни один из предложенных вариантов не является для них приоритетным. Это не готовые решения, а именно сценарии, пояснили в госкорпорации. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, министр транспорта Евгений Дитрих оценивает проект по созданию авиакомпании негативно. В Минтрансе считают неочевидной целесообразность проекта. В секретариате курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова сообщили, что знают об идее «Ростеха», но «на сегодня она не имеет финансово-экономической проработки».

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Политика
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Bloomberg: конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов

Ведомости
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Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов Javelin на $39 млн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три неназванных источника.

О продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено 2 октября, рассказал один из представителей администрации США. По данным агентства, Украина запросила оружие в начале лета 2018 г. В прошлом году США уже продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. Текущий контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной конгрессом в прошлом году, говорится в сообщении.

Отличительная особенность Javelin – головка самонаведения, реализующая принцип «выстрелил и забыл», и атака на цели сверху, где бронезащита слабее. Комплексы предыдущих поколений требовали наведения ракеты оператором до поражения цели.

Во время скандального телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля Зеленский заявил, что Киев готов продолжить сотрудничество и купить дополнительную партию Javelin, отмечает агентство. В мае 2019 г. вооруженные силы Украины впервые провели испытания противотанковых ракетных комплексов.

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Технологии
Новости

Меган Маркл подала в суд на Daily Mail

Ведомости
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. Об этом говорится в официальном заявлении ее мужа принца Гарри.

Принц Гарри отмечает, что его жена стала жертвой британских таблоидов. «Я потерял свою мать, и я вижу, как сейчас моя жена становится жертвой этих же мощных сил», – приводятся в сообщении его слова. По мнению герцога Сассекского, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год.

Поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail, уточнет Financial Times. В этом материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета будет продолжать поддерживать опубликованный материал.

Представлять интересы Маркл в суде будет Schillings. Среди клиентов компании была, к примеру, Джоан Роулинг.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Однако многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Бизнес
Новости

«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока – 2»

Ведомости
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Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершено на 83%, говорится в сообщении «Газпрома» в Twitter.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток – 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода – 83% от его общей протяженности», – говорится в сообщении.

В августе агентство Reuters со ссылкой на документы Nord Stream 2 AG (оператор проекта) сообщало, что из-за отсутствия разрешения Дании задержка запуска газопровода обойдется в дополнительные 660 млн евро ($740 млн). В марте Датское энергетическое агентство запросило оценку окружающей среды по третьему варианту прокладки газовой магистрали. Nord Steam 2 назвали требование «умышленной попыткой задержать завершение проекта». По данным оператора, оно уже привело к затратам в 100 млн евро.

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы составляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г.

Политика
Новости

СМИ сообщили об отставке директора ФСИН

Ведомости
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко ушел в отставку, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Об этом же сообщает и РБК со ссылкой на проект указа, который есть в распоряжении издания.

Кроме того, информацию об отставке Корниенко РБК подтвердила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

Увольнение Корниенко связано с его возрастом, поясняет источник «Интерфакса». В понедельник, 30 сентября, Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе. На официальном сайте ФСИН Корниенко на момент написания материала по-прежнему был указан директором.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 г. До 2001 г. он служил в органах государственной безопасности, с 2001по 2002 г. он был заместителем директора ФСО, с 2002 по 2012 г. возглавлял Государственную фельдъегерскую службу. Корниенко – генерал-полковник и кандидат юридических наук.

Политика
Новости

Владимира Чурова назначили чрезвычайным и полномочным послом

Ведомости
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Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла бывшему председателю Центризбиркома Владимиру Чурову. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Чуров с 2007 по 2016 г. руководил Центральной избирательной комиссией. До этого он был избран по списку ЛДПР в Государственную думу четвертого созыва, а перед этим работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, в том числе пять лет – под руководством Владимира Путина. В 2016 г. при формировании нового состава ЦИК не был включен в число его членов. Новым председателем Центризбиркома была избрана Элла Памфилова. Не включенный в новый состав ЦИК Чуров сравнивал свою будущую отставку со сдачей в архив.

После выборов в Госдуму в декабре 2011 г. оппозиция требовала отставки Чурова, указывая, что голосование прошло с многочисленными нарушениями. После отставки Чуров свою роль в ЦИК оценивал позитивно. «В любом случае я добрый волшебник скорее. Злые волшебники – это те, кто реально фальсифицирует и наши выборы, и нашу историю», – говорил он.

Бизнес
Новости

Суд признал законным решение ФАС по жалобе «Роснефти» на терминал «Лукойла»

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении стоимости перевалки Варандейского терминала (принадлежит «Лукойлу»), следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу ФАС и отменил решение Арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе в пользу компании. «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт», – говорится в карточке дела. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, поэтому доводы сторон неизвестны. Судебные акты также не публикуются.

ФАС возбудила административное дело против «Лукойла» из-за жалоб на цену перевалки на терминале «Варандей» в декабре 2018 г. «Роснефть» жаловалась ведомству, что цены на перевалку экономически не обоснованы, а сам «Лукойл» пользуется доминирующим положением. Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%.

В марте ФАС приняла решение в пользу «Роснефти», «Лукойл» его обжаловал. «Клиенту всегда что-то не нравится», – комментировал дело ФАС совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. «Они [ФАС] давно ведут расследование, бога ради. У нас есть терминал, есть клиент. Клиенту всегда что-то не нравится, он вправе обжаловать», – говорил он. В августе Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение ФАС.

Выбор редактора
Политика
Новости

Зеленский заявил об устранении преград для саммита в нормандском формате

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об устранении преград для проведения саммита в нормандском формате. Трансляцию брифинга украинского лидера вел телеканал «112». «Сегодня были сняты последние препоны для проведения саммита нормандской четверки, – сказал Зеленский. Он отметил, что конкретные даты, вероятно, будут известны в ближайшее время.

Украинский лидер уточнил, что речь идет о «формуле Штайнмайера», определяющей механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участники контактной группы по Украине подписали ее на очередном заседании по урегулированию ситуации на востоке страны 1 октября.

Зеленский пояснил, что временный закон об особом статусе Донбасса начнет действовать на постоянном основании при условии, что там пройдут местные выборы по конституции Украины и в соответствии с украинским законодательством, а также после публикации ОБСЕ о том, что выборы соответствовали международным стандартам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков называл подписание этой формулы кремлевским условием первой встречи президентов России и Украины в нормандском формате. «Закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов, после итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», – уточнял он. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в августе говорил также, что перед проведением саммита необходимо развести силы и средства в зоне конфликта в Донбассе. Зеленский в ходе брифинга заявил, что стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровском Донецкой области и городе Золотое Луганской области.

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