Технологии

Новости

Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей». Сама авторская программа Ивлеевой – «Агент-шоу» – также удостоена премии ТЭФИ в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

«Агент-шоу» идет в эфире канала «Пятница» (входит в «Газпром-медиа»). Программа обошла в номинации шоу «Секрет на миллион» (НТВ) и «Сегодня вечером» («Первый канал»). На торжественную церемонию блогер приехать не смогла, награды забрали члены ее команды.

Ивлеева стала известна прежде всего благодаря своему Instagram. В 2013 г. она впервые появилась в телеэфире с реалити-шоу «Можно все» на канале «Ю». В 2017 г. стала ведущей шоу «Орел и решка. Перезагрузка» на «Пятнице». В 2018 г. она запустила свое развлекательное «Агент-шоу» на YouTube.

ТЭФИ – индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена фондом «Академия Российского телевидения» в 1994 г. и в разные годы включала различное число номинаций. С 2014 г. ТЭФИ организует комитет индустриальных телевизионных премий.