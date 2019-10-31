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Квартальная прибыль Samsung упала на 52%

Чистая прибыль Samsung в III квартале 2019 г. упала на 52% и составила 6,29 трлн южнокорейских вон (около $5,4 млрд). Этот показатель снижается четвертый квартал подряд. Падение произошло на фоне слабого спроса на чипы памяти и дисплеи, говорится в финансовой отчетности южнокорейской компании. Годом ранее квартальная прибыль компании достигла рекордных 13,15 трлн вон. Выручка Samsung сократилась на 5,3% до 62 трлн вон ($53,2 млрд).

Выручка подразделения по производству полупроводников упала на 29% до 17,59 трлн вон ($15,1млрд), операционная прибыль снизилась на 78% до 3,05 трлн вон ($2,6 млрд). Выручка подразделения по выпуску дисплеев снизилась на 8% и составила 9,26 трлн вон (почти $8 млрд), операционная прибыль увеличилась на 6,4% до 1,17 трлн вон ($1 млрд).

Samsung ожидает, что в IV квартале 2019 г. также будет наблюдаться снижение чистой прибыли из-за слабого сезонного спроса и более высоких затрат на маркетинг. Компания предупреждает о растущей экономической неопределенности, несмотря на восстановление спроса на чипы памяти и рост спроса на компоненты для 5G и искусственного интеллекта.

«Отраслевой цикл постепенно восстанавливается, и в следующем году ожидается дефицит предложения», – заявил Financial Times аналитик IBK Securities Уно Ким. По мнению опрошенных газетой аналитиков, полное восстановление цен на чипы маловероятно ранее второго полугодия 2020 г.

С начала года стоимость акций Samsung выросла более чем на 30% до 51 200 вон ($44), капитализация компании превысила 347 трлн вон ($298 млрд).

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