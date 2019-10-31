Новости
Технологии
Новости

Huawei начнет производить оборудование в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский производитель информационно-аналитических систем «Норси-транс» и китайская Huawei в четверг, 31 октября, заключили соглашение о создании совместного производства оборудования на базе процессора KunPeng от Huawei, говорится в совместном сообщении компаний.

Некоторые комплектующие серверов будут российскими, само производство будет локализовано в России на базе «Норси-транса». Совместные решения планируют применять в различных отраслях в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», включая решения для «Умного города», «Умного ЖКХ», беспилотного транспорта, есть планы по экспорту.

На первом этапе компании разработают сервер, включающий комплектующие Huawei (материнская плата, блоки питания, сетевые карты) и процессор KunPeng. В ходе второго этапа планируется создание более глубоко локализованного решения – отечественного сервера, состоящего из компонентной базы, произведенной на территории РФ. Его можно будет применять в государственных проектах с максимальными требованиями к безопасности и условиям обработки данных.

«Совместное производство отражает наше стремление к выполнению государственных задач по импортозамещению», – говорит гендиректор ЗАО «Норси-транс» Сергей Овчинников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Экс-владелец Внешпромбанка просит суд увеличить месячное содержание до £310 000

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший владелец обанкротившегося Внешпромбанка Георгий Беджамов попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение его месячных трат, говорится в сообщении портала судебной информации Law360, пишет Forbes. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) бизнесмен может тратить до £80 000 ($103 000) в месяц. Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на £1,3 млрд ($1,7 млрд).

В заявлении в суд Беджамов указывает, что если ограничения останутся в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и Монако. Представитель бизнесмена Джастин Фенвик во время слушаний в Высоком суде Лондона сообщил, что ограничение снизило стандарты жизни его клиента, заставив ужаться в тратах. Беджамов просил суд разрешить ему тратить до £310 000 ($400 000). По его мнению, суд ошибочно полагает, что стандарты жизни его семьи снизились с тех пор, как они покинули Россию в 2015 г. Бизнесмен уверяет, что они выросли. Фенвик в суде сообщал, что приказ об аресте активов не дает права требовать сокращения трат на жизнь, даже если эти траты и выглядят расточительно по обычным стандартам. Он отметил, что расходы его клиента выросли в том числе из-за расходов на безопасность после того, как ему стали угрожать убийством и похищением. Кроме того, разбирательства с Внешпромбанком в английском суде обошлись бизнесмену в £6 млн ($7,7 млн). 

Представитель Внешпромбанка заявил об отсутствии доказательств того, что траты Беджамова на бизнес, в том числе расходы на членство в гольф-клубе, помогли ему хоть что-то заработать с тех пор, как он покинул Россию. Он назвал «необъяснимым» то, что Беджамов шесть лет снимал дом в Монако за €1 млн в год, а потом переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и таким образом удвоил свои траты.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. В январе 2016 г. организация обанкротилась. ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей. 

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше £50 000 ($61 500) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого, ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса. В июне банкир уже просил у суда разрешение тратить более £320 000 ($393 800) в месяц на себя и семью. Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со £100 000 до £80 000 в месяц. Отказ мотивирован тем, что с момента отъезда из России Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара проверят психиатры

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве шестилетнего ребенка в одном из детских садов Нарьян-Мара, будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба регионального главка Следственного комитета России. По данным агентства, ранее мужчина не был судим.

Днем 31 октября вооруженный ножом мужчина вошел в детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре и убил ребенка во время «тихого часа». Охрана пропустила его, решив, что это отец одного из воспитанников.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия, им оказался 36-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Следователи также возбудили дела о халатности и услугах, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые допустили случившиеся.

Подозреваемый объяснил убийство ребенка тем, что это было нужно, чтобы сбылось заклинание. «Я прочитал заклинание в книжке про вечную жизнь. Вечная жизнь близким и богатая жизнь себе и им», – пояснил он следователям после задержания (видео опубликовал Telegram-канал Mash). Книгу мужчина, по его словам, взял в одном из книжных магазинов города.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Авто
Новости

Отец Антона Вайно покинет пост вице-президента «АвтоВАЗа»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Эдуард Вайно, отец руководителя администрации президента Антона Вайно, решил уйти с должности вице-президента «АвтоВАЗа» по внешним связям и взаимодействию с акционерами, следует из пресс-релиза компании. Он покинет этот пост 1 ноября.

По словам Эдуарда Вайно, он намерен сосредоточиться на стратегических аспектах развития «АвтоВАЗа». Он останется в совете директоров компании.

Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис поблагодарил Вайно за реализацию проектов, которые обеспечили технологическое лидерство компании в российском автопроме, и за установление партнерства с Renault и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Вице-президентом «АвтоВАЗа» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами вместо Вайно станет Сергей Громак, директор по GR.

Кроме того, в компании появится новая должность – вице-президент по дизайну. Ее займет действующий директор по дизайну Стив Маттин.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

«Арт пикчерс» Бондарчука вернула деньги компании-банкроту «Наше кино»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Кинокомпания «Арт пикчерс студия» по требованию суда вернула конкурсному управляющему ООО «Компания «Наше кино» 20 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель «Арт пикчерс студии».

15 мая арбитражный суд удовлетворил требования «Компании «Наше кино» о признании сделок по переводу «Арт пикчерс студии» 20 млн руб. недействительными и обязал вернуть эти деньги в конкурсную массу. Компания также заявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Арт пикчерс студии».

«Арт пикчерс студия» исполнила определение суда в предусмотренные законодательством сроки (три месяца с даты вступления решения в законную силу) и перечислила в конкурсную массу «Компании «Наше кино» причитающиеся по определению суда денежные средства», – сообщил представитель компании.

«Арт пикчерс студия» – одна из крупнейших российских кинокомпаний, создатель фильмов «Притяжение», «Духлесс», «Сталинград», «Лед». На паритетных началах кинокомпанией владеют продюсер Федор Бондарчук и ООО «НМГ студия» (100%-ная «дочка» «Национальной медиа группы» (НМГ), владеющей 29% «Первого канала», телеканалами «Пятый канал», РЕН ТВ, газетой «Известия»).

«Компания «Наше кино» основана в 2011 г. Она принадлежит продюсерам Сергею Сельянову и Максиму Уханову (через кинокомпанию СТВ), а также Игорю Толстунову (через компанию «Профит»). В декабре 2017 г. эта компания по иску ООО «Строй-тресть» (выкупило долг у «Бульдозер фильмс продакшн», которая судилась с «Компанией «Наше кино» из-за «заниженных», по мнению продюсеров, сборов фильма «Скорый «Москва – Россия») была признана банкротом. Сельянов и Толстунов перевели свой дистрибуторский бизнес на другое юридическое лицо, созданное в июле 2016 г. «Наше кино» (по 50% принадлежит Сельянову и Толстунову). Сейчас оно занимается прокатом фильмов, созданных этими продюсерами и сторонними кинокомпаниями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Аэрофлот» с 1 ноября закроет бесплатный доступ в бизнес-зал аэропорта Магниторска владельцам платиновых карт и пассажирам бизнес-класса. Об этом свидетельствуют данные на сайте авиакомпании, обратил внимание «Интерфакс».

В связи с ограничением «Аэрофлот» ввел компенсацию. Для участников платинового уровня, совершающих перелет из Магнитогорска по билету эконом-класса, она составит 3000 миль, по билету бизнес-класса – 4000 миль.

Ранее авиакомпания ограничила доступ в бизнес-залы некоторых региональных аэропортов только владельцам золотых бонусных карт с билетами эконом-класса. Это ограничение в Магнитогорске действует с 15 августа.

Причиной стало то, что аэропорты отказались снижать стоимость обслуживания пассажиров. В качестве компенсации владельцам золотых карт, купившим билеты в эконом-класс на рейсы «Аэрофлота», «России» и «Авроры» (входят в группу «Аэрофлот»), автоматически начисляется 3000 миль.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил шестилетнего ребенка, сообщил региональный главк Следственного комитета России. Подозреваемый задержан, им оказался 36-летний местный житель. В отношении его возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

Инцидент произошел во время тихого часа, уточнил СКР. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения проник в здание и ранил ребенка ножом. О мотивах нападавшего пока ничего не сообщается. По данным местного портала NAO24.ru, речь идет о детском саде «Сказка».

Следователи также сразу возбудили уголовные дела по статьям о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, которые допустили проникновение неизвестного в детский сад.

Мужчина вошел беспрепятственно, его никто не остановил, рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Об этом же сообщает Baza. По ее данным, охрана пропустила мужчину в детский сад, потому что решила, что это отец одного из воспитанников.

Бизнес
Новости

Акции принадлежащего Фридману испанского ритейлера за день выросли на 50%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акции испанской сети супермаркетов Dia, подконтрольные инвестфонду LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана и его партнеров, за день подорожали почти на 51%, сообщает агентство Bloomberg.

Рост акций совпал с началом увеличения капитала ритейлера за счет дополнительной эмиссии акций, в результате чего их количество в обращении должно вырасти более чем в десять раз – с 622,5 млн почти до 6,67 млрд, сообщает испанское издание finanzas.com. Представители LetterOne подтвердили, что его доля в розничной сети после допэмиссии не изменится. Таким образом инвестфонд хочет «поощрить всех акционеров», участвующих в допэмиссии. В начале торгов 30 октября каждая акция Dia продавалась по 0,14 евро, в конце дня их цена достигла 0,2 евро. Утром 31 октября стоимость акций Dia выросла еще на 5%, но позже снизилась до цены на открытии торгов – 0,2 евро за бумагу.

Dia – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. LetterOne стал акционером компании в 2017 г., купив 3% акций. В начале февраля 2019 г. LetterOne сообщил о планах стать единственным владельцем ритейлера и предложил план оздоровления компании.

24 октября в Испании началось расследование по иску против Фридмана и LetterOne. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки. Представитель Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими.

Политика
Новости

КС разрешил возвращать компаниям переплату в ПФР

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Конституционный суд России признал не соответствующими Конституции нормы, которые блокируют возврат компаниям переплату в Пенсионный фонд России (ПФР) страховых взносов. Об этом говорится в решении, которое суд огласил в четверг.

Поводом к проверке поправок в Налоговый кодекс, принятых в связи с передачей Федеральной налоговой службе функций по администрированию страховых взносов, стало обращение компании «Газпромнефть-развитие» в Верховный суд с жалобой на решения нижестоящих судов. Компания несколько лет безрезультатно требовала вернуть из ПФР переплату страховых взносов за сотрудников.

КС признал не соответствующими Конституции нормы, блокирующие возврат плательщикам излишне уплаченных страховых взносов. Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения, говорится в решении суда. До этого при решении вопроса о возврате излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование следует исходить из недопустимости ограничения такого возврата лишь в силу самого факта учета сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, т. е. без учета указанных обстоятельств, решил КС.

Технологии
Новости

Минкультуры изменит систему субсидирования кино из-за претензий Счетной палаты

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Департамент кинематографии Минкультуры России готовит предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов. Об этом заявила директор департамента Ольга Любимова, отвечая на претензии Счетной палаты.

По ее словам, изменения, готовящиеся по поручению министра Владимира Мединского, коснутся и работы экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования. Говорить о конкретных сроках, когда будут приняты нововведения, пока рано, отметила она: потребуются поправки в несколько законодательных актов. «Рассчитываем, что питчинги в 2020 г. пройдут уже по новым правилам», – сказала Любимова, отметив, что министерство «уже давно ознакомилось с рекомендациями Счетной палаты».

В бюллетене Счетной палаты, опубликованном 31 октября, говорится, что система господдержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании. В частности, контрольное ведомство указало на то, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий.

Ранее «Ведомости» выяснили, что более половины фильмов, профинансированных с 2015 г. Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.

Недвижимость
Новости

В новостройках Москвы появились квартиры площадью 11 квадратных метров

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В продаже в Москве появились самые маленькие за всю историю столичного рынка жилья квартиры площадью 11,1 и 11,6 кв. м, сообщает риэлторское агентство «Метриум». Студии расположены в новостройках в районах Западное Дегунино и Нижегородский. Эксперты компании отметили, что площадь этого жилья меньше, чем площадь парковочного места для автомобиля. Согласно установленной властями норме площадь машино-места должна быть не менее 13,25 кв. м.

Еще семь лет назад площадь самой маленькой квартиры в продаже составляла 33 кв. м, добавил «Метриум». То есть за эти годы минимальная площадь квартиры на рынке сократилась в три раза.

При этом аналитики зафиксировали рост минимальной стоимости малогабаритных квартир в Москве. Если в 2012 г. студия площадью 29,5 кв. м стоила 4,5 млн руб., а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв. м – 3,36 млн руб., то в 2019 г. студия площадью 11,1 кв. м предлагается за 3,13 млн руб., а самая маленькая «однушка» (29 кв. м) – за 4,25 млн руб.

Компания отметила, что снижение площади жилья является общемировой тенденцией. Например, в Гонконге продаются квартиры по 9 кв. м.

Самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы

Бизнес
Новости

Зеленский: «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» усиливает Россию и ослабляет Европу, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского. «Это вопрос не только энергетической безопасности, это вопрос геополитический... Это моя точка зрения, и не только моя, но и нашего правительства», – сказал украинский лидер на пресс-конференции с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Накануне, 30 октября, Датское энергетическое агентство разрешило проложить газопровод «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне, в территориальных водах страны. Трубопровод построят юго-восточнее острова Борнхольм. Разрешение от Дании устранило последнее препятствие, мешавшее «Газпрому» завершить строительство новой экспортной трубы, которая соединит Россию напрямую с Германией по дну Балтийского моря. На данный момент уже построены участки трубопровода в водах России, Финляндии и Швеции, идет строительство в водах Германии. Проектная мощность «Северного потока – 2» составит 55 млрд куб. м ежегодно, стоимость строительства морской части компания оценивала в 9 млрд евро.

Ранее предправления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что участок газопровода в датских водах будет построен за пять недель.

Украина официально выступает против строительства газопровода. По мнению Киева, «Северный поток – 2» представляет угрозу транзиту российского природного газа через территорию страны. Украинские власти считают, что бюджет страны может лишиться около $3 млрд дохода в год, получаемого от транзита.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow