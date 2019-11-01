Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт
Вице-премьер Юрий Борисов несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в законодательство для замещения используемого иностранного оборудования на объектах критической инфраструктуры (КИИ). Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Азера Талыбова, направленного в коллегию Военно-промышленной комиссии России, Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и Минкомсвязь, с которым ознакомился РБК. Его подлинность изданию подтвердил федеральный чиновник.
К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, банков, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности. Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.
Вопросы замещения иностранного оборудования сейчас прорабатываются ФСТЭК и Минпромторгом, сообщил РБК представитель Минкомсвязи. По его словам, использование отечественного софта позволит повысить безопасность и устойчивость функционирования КИИ, а также поможет российским разработчикам нарастить свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием.