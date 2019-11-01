Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт

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Экс-владелец Внешпромбанка просит суд увеличить месячное содержание до 310 000 фунтов

Бывший владелец обанкротившегося Внешпромбанка Георгий Беджамов попросил Высокий суд Лондона отменить ограничение его месячных трат, говорится в сообщении портала судебной информации Law360, пишет Forbes. По иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ, его конкурсный управляющий в рамках банкротства) бизнесмен может тратить до 80 000 фунтов ($103 000) в месяц. Ограничение было установлено после того, как лондонский суд по иску Внешпромбанка арестовал активы Беджамова на 1,3 млрд фунтов ($1,7 млрд).

В заявлении в суд Беджамов указывает, что если ограничения останутся в силе, ему и его семье придется покинуть дома в Лондоне и Монако. Представитель бизнесмена Джастин Фенвик во время слушаний в Высоком суде Лондона сообщил, что ограничение снизило стандарты жизни его клиента, заставив ужаться в тратах. Беджамов просил суд разрешить ему тратить до 310 000 фунтов ($400 000). По его мнению, суд ошибочно полагает, что стандарты жизни его семьи снизились с тех пор, как они покинули Россию в 2015 г. Бизнесмен уверяет, что они выросли. Фенвик в суде сообщал, что приказ об аресте активов не дает права требовать сокращения трат на жизнь, даже если эти траты и выглядят расточительно по обычным стандартам. Он отметил, что расходы его клиента выросли в том числе из-за расходов на безопасность после того, как ему стали угрожать убийством и похищением. Кроме того, разбирательства с Внешпромбанком в английском суде обошлись бизнесмену в 6 млн фунтов ($7,7 млн).

Представитель Внешпромбанка заявил об отсутствии доказательств того, что траты Беджамова на бизнес, в том числе расходы на членство в гольф-клубе, помогли ему хоть что-то заработать с тех пор, как он покинул Россию. Он назвал «необъяснимым» то, что Беджамов шесть лет снимал дом в Монако за 1 млн евро в год, а потом переехал в Лондон, оставив семью в Монако, и таким образом удвоил свои траты.

Внешпромбанк входил в топ-50 банков и обслуживал крупнейшие компании России, их топ-менеджеров, высокопоставленных чиновников и их родственников. В январе 2016 г. организация обанкротилась. ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус получила девять лет колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов сейчас находится за границей.

АСВ пытается взыскать с банкира $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. В марте и апреле суд арестовал его активы в пределах суммы оспариваемого ущерба. Экс-банкиру также запретили любые единовременные траты на сумму больше 50 000 фунтов ($61 500) без одобрения Внешпромбанка и ограничили в тратах. Кроме этого ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса. В июне банкир уже просил у суда разрешение тратить более 320 000 фунтов ($393 800) в месяц на себя и семью. Однако суд не только не удовлетворил требования, но и сократил лимит трат со 100 000 до 80 000 фунтов в месяц. Отказ мотивирован тем, что с момента отъезда из России Беджамов или его супруга не сгенерировали какой-либо доход.