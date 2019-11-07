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Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

Доля Сбербанка в совместном предприятии (СП) с Mail.ru (MRG) будет чуть меньше 50%. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Мы договорились с Mail.ru Group о создании СП на паритетных началах – 50/50%. Это будет чуть меньше. На ту долю, которая достанется менеджменту компаний в рамках опционной программы, – не больше 10%. Соответственно, и у нас, и у Mail.ru Group будет по 45%. Равные доли меньше 50%», – сказал он.

О планах создать СП компании объявили 25 июля. СП должно стать «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта, сообщали его будущие участники. MRG внесет в новую компанию денежные средства, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и 22,69% сервиса заказа такси «Ситимобил» (в дальнейшем компания обязалась обеспечить консолидацию на СП не менее 75% этого сервиса). Сбербанк внесет в совместное предприятие 35% в сервисе Foodplex и около 38 млрд руб.