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Иностранные продюсеры получат первые компенсации на съемки в России уже в этом году

В 2019 г. на компенсацию иностранным продюсерам части затрат (так называемые рибейты) на съемки в России из бюджета будет выделено 70 млн руб., следует из постановления, размещенного на сайте правительства.

«Принятое решение будет способствовать увеличению объема экспорта услуг в сфере культуры, созданию условий для притока иностранных инвестиций в российскую аудиовизуальную отрасль, развитию кооперации между российскими и иностранными компаниями – производителями аудиовизуального контента», – говорится в тексте постановления.

Претендовать на выплаты в размере от 30 до 40% от понесенных затрат на производство в России смогут создатели художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов. Система рибейтов, как писали ранее «Ведомости», будет распространяться не только на кино- и телевизионный контент, но и на проекты для интернет-платформ.

Бюджетный кодекс запрещает выплаты компенсаций нерезидентам, поэтому фактическими получателями субсидий станут российские партнеры зарубежных съемочных групп.

Отбирать сериалы и фильмы будет экспертный совет, в состав которого войдут представители Минкультутры, Минэкономразвития, Российского экспортного центра, а также продюсеры. Оператором проекта, который будет распределять субсидии, станет Российский экспортный центр.

Проект постановления о рибейтах внесло в правительство в июне Минэкономразвития. Документ был подготовлен по поручению Дмитрия Медведева. С просьбой проработать вопрос о выделении субсидий на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в марте этого года к премьер-министру обратился режиссер Федор Бондарчук.

Рибейты действуют сейчас более чем в 40 странах мира, следует из глобального отчета Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI). Максимальную ставку в размере 75% продюсерам предлагают власти островного государства Фиджи. В Европе максимальная ставка (35%) действует в Нидерландах и Румынии.