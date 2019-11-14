Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном

Первый в мире смартфон с гибким дисплеем в феврале представил Samsung. Диагональ его дисплея составляет 7,3 дюйма. У Galaxy Fold также есть внешний экран и шесть камер: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.