3 часа назад / Технологии

Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном

Ведомости
Ведомости

Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном. Он оснащен двумя дисплеями – основным складным с диагональю 6,2 дюйма и внешним с диагональю 2,7 дюйма.

В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 710, объем встроенной памяти составляет 128 Гб. У Razr две камеры – основная на 16 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей.

Смартфон будет стоить $1500 (более 96 000 руб.), отмечает The Verge. Предзаказ на новый Razr откроется 26 декабря, в продажу он поступит только в январе.

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Первый в мире смартфон с гибким дисплеем в феврале представил Samsung. Диагональ его дисплея составляет 7,3 дюйма. У Galaxy Fold также есть внешний экран и шесть камер: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.

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