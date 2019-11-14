Motorola представила смартфон Razr с гибким экраном
Motorola (c 2014 г. принадлежит Lenovo) представила смартфон Razr с гибким экраном. Он оснащен двумя дисплеями – основным складным с диагональю 6,2 дюйма и внешним с диагональю 2,7 дюйма.
You’re gonna flip! #razr #bethefirst #motorolarazr #feeltheflip https://t.co/Ay4BnJ0TVS pic.twitter.com/31ocA3Ybx2— Motorola Global (@Moto) November 14, 2019
В смартфон установлен процессор Qualcomm Snapdragon 710, объем встроенной памяти составляет 128 Гб. У Razr две камеры – основная на 16 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей.
Смартфон будет стоить $1500 (более 96 000 руб.), отмечает The Verge. Предзаказ на новый Razr откроется 26 декабря, в продажу он поступит только в январе.
Первый в мире смартфон с гибким дисплеем в феврале представил Samsung. Диагональ его дисплея составляет 7,3 дюйма. У Galaxy Fold также есть внешний экран и шесть камер: три из них расположены сзади, две – на внутренней стороне и еще одна – на лицевой стороне.