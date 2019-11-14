Онлайн-магазин iHerb откроет в России подразделение
Американский маркетплейс iHerb откроет в России подразделение, пишет газета «Коммерсантъ». Российский офис возглавит Илья Микин, ранее работавший на различных руководящих должностях в рекламном агентстве Maxima, Ozon и Unilever. Такой вывод газета сделала, исходя из данных New Retail Forum, где Микин зарегистрировался в качестве руководителя российского подразделения iHerb.
По информации опрошенных «Коммерсантом» консультантов по недвижимости, iHerb уже арендовал офис в коворкинге WeWork в столичном бизнес-центре «Белая площадь». По словам источника газеты, сейчас идет регистрация российского подразделения iHerb. Микин передал через представителя, что не может прокомментировать эту информацию до тех пор, пока не завершится регистрация.
Ранее директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков подал иск в Засвияжский суд Ульяновска с требованием запретить приложение iHerb в России. Жестков подачу иска объяснил тем, что десятки БАДов, которые он купил на сайте iHerb, не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. По его словам, для установления этого факта он заказал специальную экспертизу. Выявив нарушение, Жестков обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, члену комитета по охране здоровья. Тот в свою очередь пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, а ведомство поручило ульяновским прокурорам провести проверку. Суд, рассмотрев иск местного прокурора, потребовавшего заблокировать iHerb в Google Play и App Store, отказал в удовлетворении претензии.
Сейчас на американском iHerb представлено около 30 000 витаминов, пищевых добавок, косметики и другой продукции более чем от 1200 производителей со всего мира. Штаб-квартира маркетплейса находится в Лос-Анджелесе. По данным SimilarWeb.com, в октябре iHerb посетили 33,4 млн человек. Руководитель Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает российский рынок крупнейшим для компании. По его данным, Россия приносит маркетплейсу 24% трафика, в свою очередь США – только 9%.