Онлайн-магазин iHerb откроет в России подразделение

Ранее директор саморегулируемой организации НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков подал иск в Засвияжский суд Ульяновска с требованием запретить приложение iHerb в России. Жестков подачу иска объяснил тем, что десятки БАДов, которые он купил на сайте iHerb, не соответствуют техническим регламентам ЕАЭС. По его словам, для установления этого факта он заказал специальную экспертизу. Выявив нарушение, Жестков обратился к депутату Госдумы Александру Петрову, члену комитета по охране здоровья. Тот в свою очередь пожаловался на iHerb в Генпрокуратуру, а ведомство поручило ульяновским прокурорам провести проверку. Суд, рассмотрев иск местного прокурора, потребовавшего заблокировать iHerb в Google Play и App Store, отказал в удовлетворении претензии.