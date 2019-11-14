Инвестор-активист Карл Айкан выступил за слияние Xerox и HP

Идея сделать предложение HP принадлежала гендиректору Xerox Джону Висентину, рассказал Айкан. Предполагается, что именно Висентин возглавит объединенную компанию. Сам Айкан начал покупать акции HP в конце апреля и заверяет, что он тогда и не думал о возможной сделке между компаниями. По его словам, акции HP ему просто казались недооцененными. Он начал присматриваться к ним в конце февраля после того, как они за день подешевели на 17% из-за разочаровывающих финансовых результатов компании. Айкан прекратил покупать акции HP в середине августа, чтобы его доля не превысила 5% и ему не пришлось публично сообщать о ней.