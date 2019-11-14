Инвестор-активист Карл Айкан выступил за слияние Xerox и HP
Инвестор-активист Карл Айкан приобрел 4,2% акций производителя принтеров и персональных компьютеров HP. Об этом он рассказал The Wall Street Journal. Это может поспособствовать тому, чтобы HP принял предложение своего конкурента Xerox о поглощении, поскольку Айкану также принадлежит 10,6% акций Xerox.
В начале ноября Xerox сделал предложение о покупке HP. По сообщениям СМИ, его размер превышает $30 млрд. При этом рыночная капитализация Xerox составляет лишь около $8,4 млрд, что в три с лишним раза меньше стоимости HP. По оценкам Xerox, слияние позволило бы им сэкономить более $2 млрд.
По словам Айкана, целесообразность объединения компаний не вызывает вопросов. При этом он отметил, что не настаивает на какой-либо определенной структуре сделки. Под этим он, по-видимому, имел в виду замечания некоторых аналитиков о том, что лучше бы, наоборот, HP приобрел Xerox, отмечает WSJ. Обе компании сейчас испытывают трудности из-за снижения спроса на материалы, напечатанные на бумаге. Но Айкана это не смущает: «За много лет я понял, что закат компаний [из подобных отраслей] происходит гораздо медленнее, чем ожидают многие участники рынков, а тем временем они продолжают генерировать значительный денежный поток».
Идея сделать предложение HP принадлежала гендиректору Xerox Джону Висентину, рассказал Айкан. Предполагается, что именно Висентин возглавит объединенную компанию. Сам Айкан начал покупать акции HP в конце апреля и заверяет, что он тогда и не думал о возможной сделке между компаниями. По его словам, акции HP ему просто казались недооцененными. Он начал присматриваться к ним в конце февраля после того, как они за день подешевели на 17% из-за разочаровывающих финансовых результатов компании. Айкан прекратил покупать акции HP в середине августа, чтобы его доля не превысила 5% и ему не пришлось публично сообщать о ней.