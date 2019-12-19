Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области в четверг, 19 декабря, приговорил Станислава Сайгина, обвиняемого по ч. 3 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) к двум годам условно, следует из картотеки дел суда. По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более 10 000 наименований, которые пират получал в том числе от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) – Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 г.).
«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», – считает Андрей Бусаргин, руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB.
Средний заработок пиратов за 1000 просмотров, по оценке Group-IB, составляет $2,5, среднемесячный доход с крупных пиратских сайтов может достигать $8500. При этом на создание пиратского ресурса уходит порядка $240, а значит, его окупаемость начинается уже с 96 000 просмотров видео на портале.
Последние пять лет доходы нелегальных видеосервисов росли. Пик пришелся на 2016 г., когда пираты, по оценке Group-IB, увеличили доходы в два раза – до $62 млн. В прошлом году рост замедлился и составил лишь 2,3%, весь рынок видеопиратства – $87 млн. По итогам 2019 г. рынок интернет-пиратства снизится на 27% до $63,5 млн, прогнозируют эксперты Group-IB.