Суд вынес приговор владельцу крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области в четверг, 19 декабря, приговорил Станислава Сайгина, обвиняемого по ч. 3 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав) к двум годам условно, следует из картотеки дел суда. По данным Group-IB, принимавшей участие в расследовании этого дела, Сайгин является владельцем крупной сети пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшей из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более 10 000 наименований, которые пират получал в том числе от одного из крупнейших пиратских CDN (Content Distribution Network, сеть доставки контента) – Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 г.).