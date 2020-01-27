В работе Mail.ru произошел крупный сбой

На 11.35 Downdetector зафиксировал более 16 000 жалоб. Наибольшее их количество поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Самары.



В Mail.ru Group рассказали, что работают над устранением технических неполадок. По данным представителя холдинга, в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. «Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», – заверил он.