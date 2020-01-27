В работе Mail.ru произошел крупный сбой
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, пользователи начали жаловаться на сбой в работе около 10.00 мск. Многие из них не могут зайти в свои почтовые аккаунты, при попытке авторизации сервис выдает ошибку. Часть пользователей не могут зайти на сайт.
На 11.35 Downdetector зафиксировал более 16 000 жалоб. Наибольшее их количество поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Казани и Самары.
В Mail.ru Group рассказали, что работают над устранением технических неполадок. По данным представителя холдинга, в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. «Мы уже определили причины неполадок, оперативно устраняем их и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», – заверил он.