Samsung представил новую «раскладушку» Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила в Сан-Франциско новые смартфоны – «раскладушку» Galaxy Z Flip и флагманские модели Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Презентация транслировалось в прямом эфире на Yotube-канале компании.
Galaxy Z Flip имеет гибкий 6,7-дюймовый складывающийся экран. Шарнирный механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов. Соотношение сторон экрана – 22:9, разрешение – 2636 x 1080 пикселей. Смартфон снабжен процессором Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. У Galaxy Z Flip три камеры – основная и широкоугольная 12 МП, а также фронтальная камера 10 МП. У раскладушки нет разъема для наушников и MicroSD-карт.
Линейку Galaxy S20 Samsung позиционирует как серию мобильных премиум-устройств. Модели S20 и S20+ оснащены камерами 64 МП, S20 Ultra – 108 МП. Устройства снабжены процессором Guardian Chip, защищающим смартфон от вредоносных атак, а также имеют 128 ГБ встроенной памяти.
Компания также представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds+. Стоимость Galaxy Z Flip начинается от 119 990 руб., Galaxy S20 – от 69 990 руб., Galaxy S20+ – от 79 990 руб., Galaxy S20 Ultra – от 99 990 руб., Galaxy Buds+ – от 10 990 руб.
В 2019 г. сразу несколько компаний представили смартфоны со складными экранами. В феврале компания Huawei анонсировала смартфон Mate X с гнущимся экраном, а в ноябре Motorola показала новую версию телефона-раскладушки Razr с одним гибким экраном.