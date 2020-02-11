Samsung представил новую «раскладушку» Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip имеет гибкий 6,7-дюймовый складывающийся экран. Шарнирный механизм позволяет открывать и фиксировать устройство под углом 90 градусов. Соотношение сторон экрана – 22:9, разрешение – 2636 x 1080 пикселей. Смартфон снабжен процессором Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц, имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней памяти. У Galaxy Z Flip три камеры – основная и широкоугольная 12 МП, а также фронтальная камера 10 МП. У раскладушки нет разъема для наушников и MicroSD-карт.