Sharp начнет выпускать медицинские маски на заводе дисплеев
Японский производитель электроники Sharp объявил о запуске производства медицинских масок на заводе по выпуску дисплеев. Компания планирует с конца марта ежедневно выпускать 150 000 медицинских масок и нарастить в дальнейшем производство до 500 000 в день, сообщает Associated Press.
Выбор предприятия, на котором обычно выпускали дисплеи, для производства медицинских масок обусловлен тем, что дисплеи выпускаются в условиях стерильности, чтобы не допустить попадания мелких частиц, поясняет издание.
В Японии, как и во многих других странах, в настоящее время наблюдается дефицит медицинских масок в связи с распространением коронавируса нового типа Covid-19. По данным AP, в аптеки страны формируются длинные очереди еще до их открытия. Японцы также скупают туалетную бумагу и рис из-за опасений нехватки этих товаров в будущем.
Вспышка коронавируса нового типа началась в Китае в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы еще в 33 странах. В Японии на 2 марта, по данным ВОЗ, зафиксировано 239 случаев заражения, из которых шесть – с летальным исходом. Всего в мире уже больше 84 000 случаев заражения и свыше 3000 смертей от Covid-19.