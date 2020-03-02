Sharp начнет выпускать медицинские маски на заводе дисплеев

Вспышка коронавируса нового типа началась в Китае в конце декабря прошлого года. На сегодняшний день случаи заражения вирусом зафиксированы еще в 33 странах. В Японии на 2 марта, по данным ВОЗ, зафиксировано 239 случаев заражения, из которых шесть – с летальным исходом. Всего в мире уже больше 84 000 случаев заражения и свыше 3000 смертей от Covid-19.