Boeing рассчитывает на многомиллиардную поддержку от правительства США

Авиационная отрасль наиболее пострадала от распространения коронавирусной инфекции и мер по противодействию ему. Снижение пассажиропотока в I квартале 2020 г. только в четырех странах, наиболее пострадавших от коронавируса, – Китае, Корее, Италии и Иране – составит до 40 млн человек, а потери авиакомпаний – до $9 млрд, прогнозирует IATA. Рыночная стоимость авиапроизводителей и авиаперевозчиков упала и в ходе обвалов на фондовых рынках, которые произошли на фоне коронавируса и разрыва соглашений ОПЕК+.