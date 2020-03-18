Boeing рассчитывает на многомиллиардную поддержку от правительства США
Boeing рассчитывает на помощь правительства США в привлечении нескольких десятков миллиардов долларов. Поддержка в виде госгарантий по кредитам и в других формах необходима авиапроизводителю в условиях кризиса отрасли из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.
Boeing нуждается в значительной государственной поддержке для удовлетворения потребностей в ликвидности, пишет агентство. В понедельник, 16 марта Boeing сообщил, что ведет переговоры с американскими властями о краткосрочной поддержке компании. 17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США окажет поддержку. По данным Boeing, которые приводит агентство 70% выручки авиапроизводителя приходится на 17 тысяч его поставщиков.
Авиационная отрасль наиболее пострадала от распространения коронавирусной инфекции и мер по противодействию ему. Снижение пассажиропотока в I квартале 2020 г. только в четырех странах, наиболее пострадавших от коронавируса, – Китае, Корее, Италии и Иране – составит до 40 млн человек, а потери авиакомпаний – до $9 млрд, прогнозирует IATA. Рыночная стоимость авиапроизводителей и авиаперевозчиков упала и в ходе обвалов на фондовых рынках, которые произошли на фоне коронавируса и разрыва соглашений ОПЕК+.
Ранее CNN сообщала, что Boeing дополнительно израсходует не менее $18,7 млрд на решение проблем с самолетами 737 Max. Из этой суммы $8,3 млрд компания выплатит в качестве компенсации заказчикам. На $6,3 млрд вырастут расходы на модернизацию самолетов, на $4 млрд – на их сборку после возобновления эксплуатации. Еще $100 млн – это бюджет фонда, из которого выплачиваются компенсации родственниками погибших в двух авиакатастрофах Max 737. Boeing планировал возобновить эксплуатацию Max 737 ко второй половине 2020 г.