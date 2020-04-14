Российские операторы связи предупредили о росте тарифов
Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос TelecomDaily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ранее TelecomDaily прогнозировал рост стоимости сотовой связи в 2020 г. минимум на 10%. Сейчас с таким прогнозом согласились только 38% респондентов. 24% считают, что цены вырастут более чем на 20%. Только 13% опрошенных топ-менеджеров рассчитывают, что цены не изменятся.
Причиной роста цен, по мнению опрошенных участников рынка, станут ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Кроме того, операторы теряют значительную часть заказов от компаний малого и среднего бизнеса, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.