Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Причиной роста цен, по мнению опрошенных участников рынка, станут ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Кроме того, операторы теряют значительную часть заказов от компаний малого и среднего бизнеса, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.