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Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

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Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос TelecomDaily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. 

Ранее TelecomDaily прогнозировал рост стоимости сотовой связи в 2020 г. минимум на 10%. Сейчас с таким прогнозом согласились только 38% респондентов. 24% считают, что цены вырастут более чем на 20%. Только 13% опрошенных топ-менеджеров рассчитывают, что цены не изменятся.

Причиной роста цен, по мнению опрошенных участников рынка, станут ухудшение экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Кроме того, операторы теряют значительную часть заказов от компаний малого и среднего бизнеса, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных