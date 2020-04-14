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«В контакте» начала тестировать исчезающие сообщения

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Пользователи социальной сети «В контакте» могут получить возможность отправлять исчезающие сообщения, сообщила компания. Функция уже доступна для пользователей экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии. Компания не исключила, что она может появиться в основном приложении «В контакте» в России.

Мессенджер VK Me был запущен в декабре 2018 г. для пользователей из Казахстана, с сегодняшнего дня он также доступен в Белоруссии. Приложение позволяет общаться с друзьями из «В контакте», но не требует привязки к профилю социальной сети – в VK Me, как в мессенджерах WhatsApp и Telegram, можно общаться с контактами из телефонной книги. Исчезающие сообщения доступны в специальных «фантом-чатах» в приложении.

Первым популярным сервисом, который дал возможность отправлять исчезающие фото и видео, стал Snapchat. В 2016 г. самоуничтожающиеся сообщения появились в мессенджере Signal. В 2017 г. похожая функция появилась в Telegram: пользователи могут как отправлять отдельные сообщения с таймером удаления, так и создавать и удалять секретные чаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных