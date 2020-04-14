«В контакте» начала тестировать исчезающие сообщения

Мессенджер VK Me был запущен в декабре 2018 г. для пользователей из Казахстана, с сегодняшнего дня он также доступен в Белоруссии. Приложение позволяет общаться с друзьями из «В контакте», но не требует привязки к профилю социальной сети – в VK Me, как в мессенджерах WhatsApp и Telegram, можно общаться с контактами из телефонной книги. Исчезающие сообщения доступны в специальных «фантом-чатах» в приложении.