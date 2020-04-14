«В контакте» начала тестировать исчезающие сообщения
Пользователи социальной сети «В контакте» могут получить возможность отправлять исчезающие сообщения, сообщила компания. Функция уже доступна для пользователей экспериментального мессенджера VK Me в Белоруссии. Компания не исключила, что она может появиться в основном приложении «В контакте» в России.
Мессенджер VK Me был запущен в декабре 2018 г. для пользователей из Казахстана, с сегодняшнего дня он также доступен в Белоруссии. Приложение позволяет общаться с друзьями из «В контакте», но не требует привязки к профилю социальной сети – в VK Me, как в мессенджерах WhatsApp и Telegram, можно общаться с контактами из телефонной книги. Исчезающие сообщения доступны в специальных «фантом-чатах» в приложении.
Первым популярным сервисом, который дал возможность отправлять исчезающие фото и видео, стал Snapchat. В 2016 г. самоуничтожающиеся сообщения появились в мессенджере Signal. В 2017 г. похожая функция появилась в Telegram: пользователи могут как отправлять отдельные сообщения с таймером удаления, так и создавать и удалять секретные чаты.