«Яндекс» назвал ошибкой появление вкладки с негативной информацией о Навальном
«Яндекс» убрал вкладку с материалами об известных личностях, в которой ранее появлялась негативная информация об оппозиционере Алексее Навальном. В компании сообщили «Ведомостям», что во вкладку должен был попадать обсуждаемый контент. «Так получилось, что по некоторым объектам поиска обсуждений на платформе «Яндекса» недостаточно», – заявили в «Яндексе». Это позволило попадать в выдачу даже материалам с одним комментарием.
Материалы, которые попадали в выборку, выводились в хронологическом порядке. «Яндекс» заявил, что они не ранжировались и не отфильтровывались по весу и релевантности. «Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку», – сказали в «Яндексе». При этом компания отметила, что не использует и не использовала факторы на основе оценочных суждений для формирования поисковой выдачи. «Яндекс» пообещал опубликовать сегодня разбор ошибок.
Ранее TJournal сообщал, что «Яндекс» рядом с результатами поиска по запросу «Навальный» показывает в отдельном блоке ссылки на новости и видео с негативной окраской. Заголовки и вопросы были взяты с собственных сервисов «Яндекса», в их числе «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали», «Кто спонсирует Навального?» и сообщения о «ботах Навального». «Яндекс» сообщил TJournal, что эта вкладка – временный эксперимент, запущенный на ограниченное число пользователей.