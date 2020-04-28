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«Яндекс» назвал ошибкой появление вкладки с негативной информацией о Навальном

Ведомости

«Яндекс» убрал вкладку с материалами об известных личностях, в которой ранее появлялась негативная информация об оппозиционере Алексее Навальном. В компании сообщили «Ведомостям», что во вкладку должен был попадать обсуждаемый контент. «Так получилось, что по некоторым объектам поиска обсуждений на платформе «Яндекса» недостаточно», – заявили в «Яндексе». Это позволило попадать в выдачу даже материалам с одним комментарием.

Материалы, которые попадали в выборку, выводились в хронологическом порядке. «Яндекс» заявил, что они не ранжировались и не отфильтровывались по весу и релевантности. «Это продуктовая ошибка, и мы приняли решение закрыть проект на доработку», – сказали в «Яндексе». При этом компания отметила, что не использует и не использовала факторы на основе оценочных суждений для формирования поисковой выдачи. «Яндекс» пообещал опубликовать сегодня разбор ошибок.

Ранее TJournal сообщал, что «Яндекс» рядом с результатами поиска по запросу «Навальный» показывает в отдельном блоке ссылки на новости и видео с негативной окраской. Заголовки и вопросы были взяты с собственных сервисов «Яндекса», в их числе «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали», «Кто спонсирует Навального?» и сообщения о «ботах Навального». «Яндекс» сообщил TJournal, что эта вкладка – временный эксперимент, запущенный на ограниченное число пользователей.

Ранее по теме: «Яндекс» выделял негативную информацию в выдаче по запросу «Навальный»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных