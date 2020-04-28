«Яндекс» назвал ошибкой появление вкладки с негативной информацией о Навальном

Ранее TJournal сообщал, что «Яндекс» рядом с результатами поиска по запросу «Навальный» показывает в отдельном блоке ссылки на новости и видео с негативной окраской. Заголовки и вопросы были взяты с собственных сервисов «Яндекса», в их числе «Портрет в лифте: Навального надо было вызволять из мусорки, но мы не стали», «Кто спонсирует Навального?» и сообщения о «ботах Навального». «Яндекс» сообщил TJournal, что эта вкладка – временный эксперимент, запущенный на ограниченное число пользователей.