ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») отменить повышение тарифов на услуги, произведенное 12 мая. Услуги связи были повышены для более чем 11 млн абонентов в среднем на 10%, отметило ведомство. ФАС выдала предписание устранить нарушение после многочисленных жалоб абонентов, говорится в сообщении. Экономического обоснования повышения тарифов «Т2 Мобайл» в ФАС не представила.
«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», — приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина.
В соответствии с требованием ФАС «Т2 Мобайл» обязана в течение 14 дней отменить повышение тарифов.