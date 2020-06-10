ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») отменить повышение тарифов на услуги, произведенное 12 мая. Услуги связи были повышены для более чем 11 млн абонентов в среднем на 10%, отметило ведомство. ФАС выдала предписание устранить нарушение после многочисленных жалоб абонентов, говорится в сообщении. Экономического обоснования повышения тарифов «Т2 Мобайл» в ФАС не представила.