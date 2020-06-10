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ФАС обязала Tele2 отменить повышение тарифов

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обязала ООО «Т2 Мобайл» (работает под брендом Tele2, принадлежит «Ростелекому») отменить повышение тарифов на услуги, произведенное 12 мая. Услуги связи были повышены для более чем 11 млн абонентов в среднем на 10%, отметило ведомство. ФАС выдала предписание устранить нарушение после многочисленных жалоб абонентов, говорится в сообщении. Экономического обоснования повышения тарифов «Т2 Мобайл» в ФАС не представила.

«Повышение тарифов, учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы потребителей в части навязывания условий договора, невыгодных для него», — приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

В соответствии с требованием ФАС «Т2 Мобайл» обязана в течение 14 дней отменить повышение тарифов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных