WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения

Новый сервис будет работать на основе анонсированной в ноябре 2019 г. системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам Цукерберга, в Бразилии партнерами WhatsApp будут крупнейший в стране госбанк Banco do Brasil, частный банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.