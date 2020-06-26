ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции. В первые часы работы портала 2020og.ru пользователи начали жаловаться на сбои. По данным ЦИК, сбой произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей. С 25 по 30 июня в стране проходит досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно.