ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт. «Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDOS-атака», – говорится в сообщении.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что получил сообщение о возможной атаке на сайт комиссии – 240 000 запросов в секунду. Он отметил, что у кого-то есть «желание проверить систему на прочность», пишут «РИА Новости».
25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции. В первые часы работы портала 2020og.ru пользователи начали жаловаться на сбои. По данным ЦИК, сбой произошел из-за одновременного подключения большого числа пользователей. С 25 по 30 июня в стране проходит досрочное голосование по поправкам, основной день голосования – 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять в нем участие дистанционно.