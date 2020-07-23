Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

«Коммерсантъ»: Данные пользователей Avito и «Юлы» оказались в сети

Ведомости

На одном из хакерских форумов разместили базу с персональными данными около 600 000 пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла», пишет «Коммерсантъ». База размещена в свободном доступе, ее может скачать любой пользователь. 

Она состоит из шести файлов, в каждом из которых содержится около 100 000 строк с регионами, телефонными номерами пользователей, адресами и  категориями товаров, которые они выставил на продажу, а также их часовыми поясами. Первый архив был опубликован на форуме 26 июня, а последний — утром 22 июля. Корреспондент газеты позвонил по пяти номерам, указанным в базе. Их владельцы подтвердили, что пользовались сервисами.

В пресс-службе Avito заявили, что база полностью состоит из публичной информации, которую могут собрать с помощью специальных программ, автоматически собирающих данные. Ни о какой утечке, по их данным, речи не идет. В пресс-службе «Юлы» на запрос издания не ответили.

Ранее по теме: Данные 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов попали в сеть

Ранее в открытом доступе оказались данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Их общий объем составил 1,2 ТБ. Эксперты говорили, что среди попавших в сеть данных могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, так как в стране много заблокированных сайтов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных