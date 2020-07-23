«Коммерсантъ»: Данные пользователей Avito и «Юлы» оказались в сети
На одном из хакерских форумов разместили базу с персональными данными около 600 000 пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла», пишет «Коммерсантъ». База размещена в свободном доступе, ее может скачать любой пользователь.
Она состоит из шести файлов, в каждом из которых содержится около 100 000 строк с регионами, телефонными номерами пользователей, адресами и категориями товаров, которые они выставил на продажу, а также их часовыми поясами. Первый архив был опубликован на форуме 26 июня, а последний — утром 22 июля. Корреспондент газеты позвонил по пяти номерам, указанным в базе. Их владельцы подтвердили, что пользовались сервисами.
В пресс-службе Avito заявили, что база полностью состоит из публичной информации, которую могут собрать с помощью специальных программ, автоматически собирающих данные. Ни о какой утечке, по их данным, речи не идет. В пресс-службе «Юлы» на запрос издания не ответили.
Ранее в открытом доступе оказались данные более 20 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов. Их общий объем составил 1,2 ТБ. Эксперты говорили, что среди попавших в сеть данных могут быть десятки и даже сотни тысяч россиян, так как в стране много заблокированных сайтов.