«Коммерсантъ»: Данные пользователей Avito и «Юлы» оказались в сети

Она состоит из шести файлов, в каждом из которых содержится около 100 000 строк с регионами, телефонными номерами пользователей, адресами и категориями товаров, которые они выставил на продажу, а также их часовыми поясами. Первый архив был опубликован на форуме 26 июня, а последний — утром 22 июля. Корреспондент газеты позвонил по пяти номерам, указанным в базе. Их владельцы подтвердили, что пользовались сервисами.